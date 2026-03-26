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Macarena Vélez, ex de Said Palao, rompe su silencio y reacciona al ampay en Argentina: “No me sorprende nada”

La ex chica reality apareció en una transmisión en vivo y se refirió a las imágenes donde su expareja fue captado junto a mujeres en un yate. Vélez tuvo una relación de más de cuatro años con Palao.

Vélez habló del ampay de su expareja, Said Palao, en TikTok. Foto: Composición LR/Magaly TV, la firme
Vélez habló del ampay de su expareja, Said Palao, en TikTok. Foto: Composición LR/Magaly TV, la firme

Macarena Vélez se pronunció sobre el ampay en Argentina en el cual su expareja, Said Palao, junto a otros chicos reality, fueron captados celebrando con mujeres en un yate. La modelo recientemente apareció en una transmisión en vivo de TikTok donde aseguró que no le sorprendieron las imágenes emitidas que involucraron a Palao en una presunta infidelidad a Alejandra Baigorria, su esposa.

“Bueno, no me sorprende obviamente nada de lo que ocurrió en ese ampay, ¿qué me va a sorprender?”, sostuvo, dejando entrever que conoce de primera mano el accionar de su expareja y el de los involucrados en el polémico viaje. Como se recuerda, Vélez y Said tuvieron una relación amorosa que duró más de cuatro años tras la ruptura en 2019.

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Macarena Vélez habla tras ampay de su ex Said Palao en Argentina

La modelo también deslizó que lo ocurrido en el ampay que sacó el programa ‘Magaly TV, la firme’ en exclusiva, no se trataría de un comportamiento discontinuo de los protagonistas, sino de un patrón que también le tocó enfrentar en una relación.

“A ella creo que tampoco le sorprendió. (…) O sea, yo creo que sí está sorprendida porque pensó que tal vez esa persona cambió porque el Espíritu Santo lo había cambiado y claramente no, el Espíritu Santo no hace magia a veces”, señaló.

Para la conductora Magaly Medina, el contundente mensaje de Macarena significaría que Palao “no habría cambiado nada” en su relación actual con Alejandra Baigorria. “Ella (Macarena) dice que esas cosas no se cambian, no por arte de magia. (…) Más o menos da a entender que Said sigue siendo el mismo que cuando estuvo ella, más o menos es lo que ha dicho”, indicó la ‘Urraca’.

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