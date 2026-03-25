Onelia Molina continuó con las revelaciones sobre lo ocurrido en la fiesta en Argentina, a la que asistieron Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta, donde estuvieron rodeados de mujeres y que provocó rupturas y crisis en las relaciones de tres de ellos.

En un audio difundido por ‘Magaly TV: la firme’, en el que Onelia no sabía que estaba siendo grabada, expuso la identidad de la persona que llevó a las modelos a la fiesta en el yate y en una piscina en Buenos Aires: “Le pagaron a él”, afirmó la integrante de ‘Esto es guerra’ durante la conversación telefónica, refiriéndose a Rodrigo Acerbi.

¿Quién fue la persona que llevó a las modelos a la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren?

Según la información expuesta por Onelia Molina y el equipo de ‘Magaly TV: la firme’, la persona que llevó a las modelos a la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren es Rodrigo Acerbi. Este argentino estuvo en todo momento con los chicos reality, tanto en la fiesta del yate como en la reunión en la piscina.

Incluso, Magaly Medina volvió a difundir las imágenes de los dos ampays, en las que se observa a Acerbi coquetear con las modelos, tomarlas de la cintura y tomarse fotos con ellas. Según el programa de ATV, este organizador es seguido por varias modelos en redes sociales, y en sus publicaciones aparece junto a algunas de ellas en fiestas en el mar, almuerzos, entre otros eventos.

En el audio de Onelia, ella asegura que este argentino recibió dinero por parte de los chicos reality a cambio de llevar modelos y alcohol a ambas fiestas. “Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía”, aseguró la exnovia de Mario Irivarren.