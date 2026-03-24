¡Nuevo amor! Jonathan Maicelo es ampayado besándose con exconductora de televisión en discoteca

Jonathan Maicelo fue captado en actitud cariñosa con una joven exconductora de televisión. Las imágenes, difundidas por el pódcast ‘Q’Bochinche’, muestran al exboxeador besándose con Dayana, una influencer de 29 años, dentro de un box de una discoteca el 21 de marzo.

Este episodio ha llamado la atención debido a que el exboxeador ya había presentado a una pareja en televisión durante 2025. Sin embargo, las recientes imágenes lo muestran cercano a la joven arequipeña, quien incluso lo abraza mientras comparten la noche.

Jonathan Maicelo fue captado con exconductora de TV

Las imágenes difundidas por ‘Q’Bochinche’ muestran a Jonathan Maicelo y Dayana compartiendo en una discoteca, donde no solo se les ve conversando, sino también besándose en un ambiente privado. La joven, quien tuvo un programa de televisión en Arequipa en 2021, también se desempeña como creadora de contenido en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Dayana ha compartido fotografías junto al boxeador y su círculo cercano, evidenciando que han pasado tiempo juntos recientemente. Por su parte, el también empresario también publicó una historia el 24 de marzo en la que se observa su mano junto a la de una mujer dentro de su vehículo, lo que fue interpretado por sus seguidores como otra señal de su cercanía.

Cabe recordar que el deportista ha tenido relaciones mediáticas en el pasado. En mayo de 2025 presentó a una joven identificada como Lucero en el programa ‘La noche habla’, tras su participación en ‘El valor de la verdad’. Antes de ello, mantuvo una relación con la modelo Samantha Batallanos, la cual terminó en medio de una polémica y una denuncia por parte de la también figura televisiva.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Jonathan Maicelo y la exconductora de TV?

Uno de los detalles que más ha generado comentarios es la diferencia de edad entre Jonathan Maicelo y Dayana. El boxeador tiene actualmente 42 años, mientras que la joven influencer y exconductora de televisión cuenta con 29 años.

Esto significa que ambos tienen una diferencia de 13 años, un aspecto que no ha pasado desapercibido entre los usuarios en redes sociales tras la difusión de las imágenes. A pesar de ello, todo indicaría que ambos disfrutan de su compañía, en medio de lo que sería una nueva etapa en la vida sentimental del empresario