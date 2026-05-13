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Shirley Arica termina con Pablo Heredia en ‘La granja VIP’ y él la confronta con fuertes calificativos: “Es fría y calculadora”

Luego de que Shirley Arica terminara con Pablo Heredia y asegurara que él solo quería aprovecharse de ella, el actor argentino cuestionó su personalidad.

Shirley Arica se decepcionó de Pablo Heredia. Fotos: captura Youtube
Shirley Arica se decepcionó de Pablo Heredia. Fotos: captura Youtube | Foto: captura Youtube
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El último lunes 11 de mayo, Pablo Heredia y Shirley Arica sorprendieron a la audiencia de 'La granja VIP Perú' al confirmar que se habían reconciliado, después de estar varios días alejados. Sin embargo, el romance les duró pocas horas porque, al día siguiente, la modelo peruana anunció su separación definitiva del actor. Una inocente pregunta de Ethel Pozo al argentino desencadenó todo, ya que quería saber si lo de ellos iba en serio.

Al ser consultada por Ethel Pozo sobre qué sucedió con Pablo Heredia, Shirley Arica respondió: “A veces las cosas pasan por algo, ¿no?”. “¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión?”, preguntó la conductora. “A veces las miradas dicen más que 1.000 palabras. Me quedo con eso”, recalcó la popular ‘Chica realidad’.

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Pablo Heredia sorprende al atacar a Shirley Arica

El último martes 12 de mayo, tanto Pablo Heredia como Shirley Arica manifestaron que fue lo mejor terminar la relación. “Somos distintos, queremos de formas diferentes”, dijo el argentino, a lo que Pozo manifestó que un día antes estaban felices. “Bueno, se intenta”, replicó.

Las cosas empeoraron cuando Shirley Arica intervino para contar qué cosas no le gustaron. Según la modelo, no le gustó la respuesta que dio Pablo Heredia a la interrogante de Ethel. “En lugar de molesta, estaba decepcionada. Pero como él dice, queremos en formas diferentes. Entonces es lo mejor para ambos”.

Pablo Heredia no se quedó callado. “Lo que planteo es que hay demasiada frialdad de un lado y me cansé, sinceramente. Si esa es tu forma de amar, bueno, es distinta la mía, no concuerda con la mía. No está ni bien, no está mal tampoco, cada uno es como puede. Más acá dentro que no nos conocemos, que no nos podemos manejar libremente, que no podemos tener relaciones. Hay un montón de aspectos de la vida donde uno empieza a madurar de distinta manera. Si yo te planteo que siento frialdad de tu lado y tú me dejas directamente, yo lo puedo llegar a ver como algo como un acto inmaduro”.

Finalmente, Heredia lanzó duros calificativos contra Shirley Arica cuando aseguró que él se habría aprovechado de la fama de ella. “Es una persona fría, cualquier cosa va a decir al respecto de eso. No me conoce, realmente me demuestra y felizmente agradezco realmente terminar una relación así porque siento que es demasiado fría y siento que hasta es calculadora y la verdad que me decepciona lo que dice, lamentablemente”, concluyó.

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