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Influencer iOA revela la identidad del futbolista que lo engañó y asegura que le regaló un celular de alta gama

El youtuber reveló el rostro del futbolista, quien en redes se mostró con un costoso celular que habría sido un regalo suyo y que usó durante una cita con otro hombre.

Influencer iOA revela detalles de su presunta relación con futbolista. Foto: composición LR/Instagram
Influencer iOA revela detalles de su presunta relación con futbolista. Foto: composición LR/Instagram

Ionais Patsias, conocido en redes sociales como iOA, expuso a su expareja, a quien acusó de haberlo engañado durante su relación. El influencer aseguró que el joven futbolista ocultó que tenía novia, lo que lo llevó a convertirse en el “amante” sin saberlo. “Me usa y desecha como cualquier cosa”, escribió el youtuber de 37 años en sus redes sociales, donde decidió contar su versión de los hechos.

Además, iOA reveló el rostro del deportista tras compartir una fotografía en sus historias de Instagram. Según indicó, se trataría de Fabián Vásquez, jugador de la Liga 3 que pertenece al Club Atlético Real Mala. En la imagen difundida, el influencer aseguró que el futbolista aparece junto a un celular de alta gama que él mismo le habría regalado durante el tiempo que mantuvieron su vínculo.

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iOA publica foto de su exnovio que lo engañó y revela que le compró costoso celular

El creador de contenido compartió una fotografía que originalmente había sido publicada por el propio futbolista, en el que aparece en un restaurante. En la imagen, iOA señaló que se puede observar el celular que él le compró como regalo. El post del jugador llevaba la frase: “Mi date de siempre”, junto a un corazón.

Sin embargo, el influencer cuestionó esta publicación y aseguró que, en realidad, el futbolista se encontraba en una cita con otra persona. “Me pasaron esta foto… con el teléfono que le regalé y supuestamente en la cita con otro chico”, escribió. Inicialmente, iOA había optado por cubrir el rostro del joven, pero posteriormente decidió revelar su identidad.

En otro mensaje, el popular ‘Mijirrito’ expresó su molestia por la situación: “Solo me dan náuseas que la gente sea tan basura. Usando la muerte y la enfermedad de sus parientes para manipular a los demás….”.

El tema generó comentarios en redes sociales y el comunicador Carlos Orozco difundió un extracto de una entrevista al futbolista, realizada el 8 de marzo tras anotar un gol. En esa ocasión, el jugador dedicó su tanto “a su familia, a su mamá que está en el cielo y a su enamorada”.

Entrevista con el que habría sido el exnovio de iOA

Entrevista con el que habría sido el exnovio de iOA. Foto: Facebook

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Exnovio de iOA niega haber conocido al youtuber tras romance

Tras la exposición pública, iOA también relató que, al encarar a su expareja, este negó haber tenido algún vínculo con él. “Sigo sin entender cómo hay gente así… y lo peor es que dice que no me conoce, cuando muchos nos han visto juntos”, afirmó el influencer.

Incluso, señaló que el futbolista lo había invitado a verlo jugar en Huancayo durante la Liga 3, lo que, según su versión, evidenciaría la cercanía que mantenían. Ante esta situación, decidió contactar a la supuesta novia del deportista a través de TikTok para contarle lo ocurrido.

“Se lo dije a su novia… pero me pidió pruebas; se las pasé y me bloqueó”, relató. El influencer también confesó que esta experiencia le afectó emocionalmente, al punto de tener que acudir a terapia psicológica.

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