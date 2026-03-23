Paolo Hurtado sorprende a su esposa Rosa Fuentes por sus 13 años de matrimonio: "Seguir adelante juntos"

El futbolista peruano Paolo Hurtado celebró trece años de matrimonio con Rosa Fuentes, madre de sus hijos, con una romántica sorpresa. La pareja, que atravesó una crisis tras un sonado escándalo de infidelidad, ahora se muestra más unida que nunca en redes sociales.

“El amor no es solo momentos felices, es también resistir, aprender y seguir adelante juntos. 13 años de historia que valen más que mil palabras”, escribió el popular ‘Caballito’ en su dedicatoria que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Paolo Hurtado sorprende a su esposa con detalle por su 13 aniversario

Para conmemorar su aniversario, Paolo Hurtado preparó una sorpresa romántica para Rosa Fuentes, que incluyó rosas rojas, globos en forma de corazón, pétalos y un mensaje especial con la frase “Feliz Aniversario”.

La celebración también incluyó una sesión de fotos familiar, donde ambos posaron juntos y junto a sus hijos. Sin embargo, llamó la atención que el jugador decidió limitar los comentarios en la publicación de Instagram, lo que sería una medida para evitar reacciones vinculadas a la polémica que marcó su relación en el pasado.

El ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo que remeció su matrimonio

En 2023, la relación entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se vio afectada luego de que el futbolista fuera captado en actitud cariñosa con Jossmery Toledo en Cusco. Las imágenes mostraban a ambos compartiendo tiempo juntos e incluso hospedándose en el mismo inmueble, lo que generó gran polémica, sobre todo porque el ampay ocurrió cuando la esposa del futbolista estaba embarazada de su tercer hijo.

Tras el escándalo, Rosa Fuentes aseguró que habían iniciado un proceso para reconstruir su relación, incluyendo terapia familiar durante un periodo prolongado. “Hemos llevado terapia familiar bastante tiempo”, explicó, aunque dejó en reserva si han avanzado en una terapia de pareja.