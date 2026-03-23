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Influencer iOA descubre que fue amante de futbolista profesional y publica fotos con él: “Se lo dije a su novia”

“Quería exclusividad en la intimidad, pero él estaba con la novia”, relató, desconsolado, el youtuber iOA quien ha desatado revuelo con su revelación sobre quien pensó que era el “amor de su vida”.

El nombre real de iOA, influencer peruano, es Ioanis Patsias Morales. Foto: Composición LR/Instagram.
El nombre real de iOA, influencer peruano, es Ioanis Patsias Morales. Foto: Composición LR/Instagram.

iOA, popular youtuber peruano, reveló que descubrió que su expareja, un futbolista profesional de la Liga 3 con quien mantuvo una relación hasta septiembre del año pasado, tenía novia durante todo ese tiempo, por lo que él terminó siendo el amante. El creador de contenido utilizó su Instagram para exponer el caso, el cual, según contó, lo afectó al punto de tener que acudir a terapia psicológica para recuperarse emocionalmente.

Al enterarse de la situación, iOA aseguró que le reclamó a su exnovio a través de mensajes en redes sociales; sin embargo, contó que el deportista negó conocerlo. “Sigo sin entender cómo hay gente así. Me usa y desecha como cualquier cosa. Y lo peor es que dice que no me conoce y, obviamente, muchos nos han visto juntos. Hasta quería que vaya a verlo jugar a Huancayo ahora en la Liga 3”, escribió.

Por ese motivo, el influencer decidió contarle a la novia de su expareja que habían mantenido una relación mientras estaba con ella: “Se lo dije a su novia por TikTok de todo esto, pero me pidió pruebas; se las pasé y me bloqueó”, relató iOA.

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iOA publica fotos junto a su exnovio, futbolista profesional

Tras hacer público su testimonio y ante el pedido de sus seguidores de revelar la identidad de su expareja, iOA decidió hacerlo, aunque cubriéndole el rostro y sin ventilar su nombre. El youtuber compartió un collage de fotos junto a él, donde aparentemente ambos se encuentran en su departamento.

“Quería que tuviera una de sus camisetas de fútbol siempre en mi cama. Quería exclusividad emocional y en intimidad, pero estaba con la novia dándole anillo de promesa. Yo pensando que era el amor de mi vida. Lloró conmigo, me dijo que tuvo los momentos más felices de su vida conmigo y me hace esto. Yo he ido hasta Mala a verlo jugar fútbol”, señaló.

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iOA revela todos los lugares en los que estuvo con su exnovio

En otra parte de su publicación, iOA, Ioanis Patsias Morales, su nombre real, enumeró los distintos lugares en los que fue visto con su expareja, quien negó haber estado con él. “Nos han visto juntos en el spa del Westin, Cinepolis, tienda Adidas de Larcomar y Jockey Plaza (viendo chimpunes), perfumerías, tiendas y más. Hasta tomando emoliente en Chorrillos, que era su favorito, pero ahora no me conoce”, compartió.

“Me dijo que veía mis videos en YouTube por años antes de conocerme y, aun así, me trató como una basura”, finalizó. Además, el creador de contenido, considerado uno de los youtubers peruanos más populares del momento, afirmó que no volverá a pronunciarse sobre el tema.

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