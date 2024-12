En el competitivo mundo de la creación de contenido digital, destacar no es tarea fácil. Ioanis Patsias Morales, más conocido como Ioa, dejó su trabajo en una reconocida multinacional para dedicarse por completo a YouTube. Lo que comenzó como un hobby se convirtió en su principal fuente de ingresos. En una entrevista exclusiva con La República, el popular creador de contenido nos cuenta sobre su transición del ámbito corporativo a la vida de YouTuber, los desafíos que enfrentó y cómo logró construir una comunidad leal y comprometida.

De una multinacional a YouTube

Ioanis es economista de profesión; estudió su carrera en la Universidad del Pacífico y su último trabajo corporativo fue en una multinacional muy reconocida a nivel nacional. Planeaba tener su canal de YouTube solo como un hobby, hasta que, por diferencias con sus superiores, decidió dejar de lado el ámbito empresarial y emprender.

"En el canal tenía solo 1000 suscriptores. Tenía la idea de emprender un negocio gastronómico saludable y, al mismo tiempo, desarrollar mi canal. Principalmente por una cuestión ética, dejé el mundo corporativo y comencé a vivir como emprendedor. Fue entonces cuando comprendí lo difícil que es serlo. (…) Al año siguiente, me di cuenta de que no estaba haciendo las cosas de la manera correcta y, como en un casino, aposté todo a YouTube, 'all in'. Gracias a Dios, hoy en día, 7 años después de haber tomado esa decisión, vivo de ello", comentó Ioa.

Al inicio, las cosas no fueron nada fáciles para Ioa, él comenzó grabando sus producciones solo con un trípode y una cámara. Para darle más estabilidad al vídeo, ponía almohadas sobre almohadas y la edición estaba a cargo de freelances. No existían ni Brandon ni Jack. Cuando dio el gran paso en 2017, pasó de ganar más de 12,000 soles en su trabajo a gastar de su propio dinero para realizar sus producciones y cuando YouTube le pagaba solo recibía 100 soles mensuales. Ese fue su primer choque con la realidad. Sin embargo, existieron 3 retos más.

A finales del año 2017, Ioanis toma la decisión de contratar a un editor y un asistente de producción. Así armó su pequeño equipo. Ese editor fue Brandon, un joven callado que entró con poca experiencia en el rubro y hoy, tras 7 años a su lado, supervisa y dirige equipos en el gran grupo detrás de cada producción de los vídeos con más de 300 mil vistas del canal.

“Hemos viajado por lo menos a 20 destinos distintos, nos han arrestado, hemos saltado de un avión, hemos dormido en el medio del mar. Es decir, hemos vivido varias experiencias juntos que creo que han atado esos lazos de una manera más estrecha y ahora me está pasando también con Jack, que viene trabajando con nosotros dos años y medio. Los dos comparten la misma visión. Yo también los he visto evolucionar. Y están allí, es decir, su objetivo es que se les brinde lo mejor a los mijirritos, ¿no?”, añadió.

La comunidad de Ioa: los mijirritos y mijirritas

Los Mijirritos es la comunidad de Ioa, y se podría decir que son una de las comunidades más leales y unidas que existen. Ninguno de los eventos del youtuber se han visto vacíos, y no han sido ni pocos ni pequeños. Desde polladas bailables hasta presentaciones tributo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, todas llenas. Incluso, el ‘Miji Show’, que fue la recreación del ‘Motomami World Tour’ de Rosalía, tuvo dos fechas y ambas estuvieron sold out.

"Siempre sentí que han sido mi razón de ser. Son las personas a las que busco sorprender e inspirar. A través del ejemplo, que se animen, a soltarse las trenzas y experimentar, vivir cosas nuevas y seguir un poco más su intuición. (…) Es muy bonito tener un círculo o un espacio en el que te puedas sentir seguro de ser tú mismo. Esa es la regla principal de mi comunidad, de los Mijirritos", expresó Patsias.

Además, fueron ellos quienes lo acompañaron en todo momento, tanto en los momentos buenos como en los malos. Tras el 'Miji Show', se lanzó un documental de dos horas que tenía como objetivo resumir el trabajo previo detrás de la producción del tributo. Sin embargo, a las pocas horas de subir el vídeo a YouTube, este fue eliminado.

“Es cuestión de aprender a soltar. (…) Creo que es parte de ser creador de contenido independiente. Ya tengo entendido que todo depende, apoya y se sostiene en tu comunidad. (…) Otro aprendizaje es que valores más la calidad que la cantidad en tu comunidad. Algo que, sin querer y a veces pasa, es que tienes tantas oportunidades que te llegas a desconectar de las personas que estuvieron en una primera instancia (…) Creo que un gran consejo y un gran aprendizaje para mí es siempre tener los pies en la tierra.”, expresó.

El futuro de Ioa

Para finalizar, le preguntamos cómo se veía en los próximos cinco años con su canal de YouTube. Nos explicó que tiene grandes ambiciones y proyectos en mente, además de seguir ampliando su audiencia en el mundo de habla hispana.

"En los próximos cinco años, me veo definitivamente teniendo un impacto global, especialmente en el mundo de habla hispana y posiblemente en inglés, con el proyecto de doblar mis más de 200 vídeos. Planeo viajar más, trayendo nuevas experiencias a mi comunidad, ampliando sus horizontes y rompiendo paradigmas. Además, quiero emprender con marcas propias, pero de cosas nuevas, y realizando shows porque me encanta ese lado del entretenimiento”, concluyó el youtuber.