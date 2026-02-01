¡La espera al fin terminó! Ethel Pozo y Yaco Eskenazi fueron confirmados como los flamantes conductores de 'La Granja VIP', el nuevo reality de Panamericana Televisión, marcando así su llegada oficial a 'La esquina de la televisión'. La dupla, recordada por su trabajo en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', inicia una nueva etapa en la pantalla chica con un formato completamente distinto. La hija de Gisela Valcárcel fue la encargada de compartir la noticia con el público a través de las redes sociales.

En el material audiovisual se observa a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en una granja junto a una vaca. "Más que listos", escribió la conductora, evidenciando su entusiasmo por este nuevo reto profesional. 'La Granja VIP' se perfila como una de las apuestas fuertes de Panamericana TV para el 2026, con una dupla que ya cuenta con el respaldo del público y con una química comprobada.

Ethel Pozo feliz por conducir 'La granja VIP'

A través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo se mostró feliz de asumir este nuevo reto profesional y de poder compartir la noticia con sus seguidores. "¡Por fin puedo contarles! Así como lo ven, mi 2026 viene con todo y prometo dar lo mejor de mí", se lee en la primera parte de la publicación.

En esa misma línea, la hija de Gisela Valcárcel reveló que guardó el anuncio durante varios meses. “Pero bien dicen las abuelas que, si quieres que los sueños, metas y proyectos se cumplan, no cuentas nada (…). 'La Gran VIP' llegó al Perú”, indicó. La conductora también confesó que se siente alegría por volver a compartir set con Yaco Eskenazi.

El video provocó rápidas reacciones entre cientos de usuarios en redes sociales, quienes le dejaron mensajes de apoyo y buenos deseos frente a este nuevo desafío profesional. No obstante, algunos internautas señalaron que resultará extraño ver a ambas figuras en Panamericana Televisión, luego de tantos años vinculadas a América Televisión.

¿De qué tratará 'La granja VIP Perú'?

'La granja VIP Perú' reunirá a 18 participantes que convivirán en una granja, donde permanecerán alejados de las comodidades básicas de la vida moderna. Durante su estadía, deberán asumir exigentes tareas del campo, como cultivar y cosechar alimentos, alimentar animales, limpiar corrales y ordeñar vacas o cabras, entre otras actividades propias del entorno rural.

Los participantes serán eliminados de manera progresiva, generalmente luego de ser derrotados por uno de sus compañeros en distintas pruebas. En este formato, no importa quién sea la persona más famosa, sino quién demuestre mayor disciplina, resistencia, actitud y capacidad de adaptación a un contexto lleno de dificultades.