HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo conducirán La granja VIP en Panamericana Televisión: "Más que listos"

El nuevo reality de Panamericana Televisión reunirá a 18 celebridades que deberán adaptarse a una vida sin lujos mientras conviven en una granja real bajo vigilancia las 24 horas del día.

Cada vez falta menos para 'La granja VIP' Foto: Composición LR
Cada vez falta menos para 'La granja VIP' Foto: Composición LR | Instagram Ethel Pozo

¡La espera al fin terminó! Ethel Pozo y Yaco Eskenazi fueron confirmados como los flamantes conductores de 'La Granja VIP', el nuevo reality de Panamericana Televisión, marcando así su llegada oficial a 'La esquina de la televisión'. La dupla, recordada por su trabajo en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', inicia una nueva etapa en la pantalla chica con un formato completamente distinto. La hija de Gisela Valcárcel fue la encargada de compartir la noticia con el público a través de las redes sociales.

En el material audiovisual se observa a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en una granja junto a una vaca. "Más que listos", escribió la conductora, evidenciando su entusiasmo por este nuevo reto profesional. 'La Granja VIP' se perfila como una de las apuestas fuertes de Panamericana TV para el 2026, con una dupla que ya cuenta con el respaldo del público y con una química comprobada.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Ethel Pozo sería la conductora del reality ‘La granja VIP’ de Panamericana tras su salida de América TV

lr.pe

Ethel Pozo feliz por conducir 'La granja VIP'

A través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo se mostró feliz de asumir este nuevo reto profesional y de poder compartir la noticia con sus seguidores. "¡Por fin puedo contarles! Así como lo ven, mi 2026 viene con todo y prometo dar lo mejor de mí", se lee en la primera parte de la publicación.

En esa misma línea, la hija de Gisela Valcárcel reveló que guardó el anuncio durante varios meses. “Pero bien dicen las abuelas que, si quieres que los sueños, metas y proyectos se cumplan, no cuentas nada (…). 'La Gran VIP' llegó al Perú”, indicó. La conductora también confesó que se siente alegría por volver a compartir set con Yaco Eskenazi.

El video provocó rápidas reacciones entre cientos de usuarios en redes sociales, quienes le dejaron mensajes de apoyo y buenos deseos frente a este nuevo desafío profesional. No obstante, algunos internautas señalaron que resultará extraño ver a ambas figuras en Panamericana Televisión, luego de tantos años vinculadas a América Televisión.

PUEDES VER: Panamericana TV lanza ‘La granja VIP Perú’, reality donde 18 famosos deberán trabajar la tierra y vivir sin lujos

lr.pe

¿De qué tratará 'La granja VIP Perú'?

'La granja VIP Perú' reunirá a 18 participantes que convivirán en una granja, donde permanecerán alejados de las comodidades básicas de la vida moderna. Durante su estadía, deberán asumir exigentes tareas del campo, como cultivar y cosechar alimentos, alimentar animales, limpiar corrales y ordeñar vacas o cabras, entre otras actividades propias del entorno rural.

Los participantes serán eliminados de manera progresiva, generalmente luego de ser derrotados por uno de sus compañeros en distintas pruebas. En este formato, no importa quién sea la persona más famosa, sino quién demuestre mayor disciplina, resistencia, actitud y capacidad de adaptación a un contexto lleno de dificultades.

Notas relacionadas
Ethel Pozo expresa su orgullo por Gisela Valcárcel con dedicatoria por su cumpleaños: "Pasó los 60, pero se ve de 40 (años)"

Ethel Pozo expresa su orgullo por Gisela Valcárcel con dedicatoria por su cumpleaños: "Pasó los 60, pero se ve de 40 (años)"

LEER MÁS
Rebeca Escribens asumiría la conducción de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo, según exproductora de TV Pati Lorena

Rebeca Escribens asumiría la conducción de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo, según exproductora de TV Pati Lorena

LEER MÁS
Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

LEER MÁS
Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

LEER MÁS
Monserrat Seminario se defiende tras ser acusada por las hijas de Melcochita de maltratar a su padre: “Las voy a denunciar”

Monserrat Seminario se defiende tras ser acusada por las hijas de Melcochita de maltratar a su padre: “Las voy a denunciar”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025