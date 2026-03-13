Todo habría ocurrido cuando Pamela Franco y Christian Domínguez eran pareja Foto: Composición LR | Facebook / Instagram

Todo habría ocurrido cuando Pamela Franco y Christian Domínguez eran pareja Foto: Composición LR | Facebook / Instagram

Pamela Franco no se quedó callada y respondió a las acusaciones de ‘La Mackyna’, quien aseguró que la cantante de cumbia le debe S/2 mil por entrenamientos personalizados y suplementos de gimnasio. La actual pareja de Christian Cueva indicó que no recuerda mantener algún pago pendiente con Mack Aguilar Songhurst, nombre real del exluchador profesional.

Además, la intérprete de ‘Dile la verdad’ señaló que, de ser cierto, el dinero debería reclamarle a su expareja Christian Domínguez. “Pero después de toda la plata que cobraba su amigo de mi parte, que le pague, pues. Además, todo lo que habla de mí, que se vea bien pagado, si es que le debo, porque en verdad no me acuerdo”, afirmó.

La Mackyna asegura que Pamela Franco le debe dinero

La polémica surgió luego de que el entrenador revelara en el pódcast ‘¡Q’Bochinche!’, donde aseguró que la cumbiambera mantiene una deuda desde la época en el que mantenía una relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Durante la conversación, el amigo de Christian Domínguez detalló que la supuesta deuda asciende a unos 2 mil soles. “Que me deposite y con eso les invito un súper almuerzo, es como 2 mil soles, sin contar los meses de entrenamiento personalizado, de gimnasio, creo me debe una proteína; a veces las personas se olvidan”, comentó.

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‘La Mackyna’ asegura que Pamela Franco le pidió ayuda

Asimismo, el entrenador señaló que fue la propia Pamela Franco quien buscó su apoyo para iniciar una rutina de ejercicios en aquel momento. También aclaró que no habla en representación de nadie y que solo hizo un comentario sobre una experiencia personal.

“Esa persona me dijo: ‘Entréname’, e iba solita. Más bien que agradezca que soy buena gente. Yo hice un simple comentario, que no se lo tome a pecho”, sostuvo el preparador físico, quien además reiteró que no actúa como vocero de Christian Domínguez.