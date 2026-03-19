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¿Cómo votar en La Granja VIP Perú? Link para salvar a mi integrante favorito del reality en Panamaricana TV

Samahara Lobatón, La ‘Mackyna’, Pamela López y Pati Lorena son los sentenciados en ‘La Granja VIP Perú’ y uno de ellos será eliminado este sábado 21 de marzo. Conoce cómo salvar a tu participante favorito para que continúe en competencia por el gran premio de S/100.000

'La Granja Vip Perú' se ha convertido un éxito en audiencia en redes sociales. Foto: Panamericana TV.
'La Granja Vip Perú' se ha convertido un éxito en audiencia en redes sociales. Foto: Panamericana TV.

La Granja VIP Perú se ha convertido en uno de los realities más comentados del momento en la televisión nacional. El programa conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi ha logrado captar la atención del público al mostrar el día a día de 16 participantes que conviven entre retos, tensiones y estrategias.

A lo largo de las emisiones, los televidentes han podido seguir de cerca las dinámicas, conflictos y alianzas dentro de la competencia, donde cada semana se viven momentos de alta tensión que terminan definiendo quiénes quedan en riesgo de eliminación.

PUEDES VER: Ver ‘La Granja VIP Perú’ EN VIVO: canal, horario y lista de participantes del reality

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¿Cómo votar en 'La Granja VIP Perú'?

En la actual jornada, los participantes que se encuentran en sentencia son Samahara Lobatón, La ‘Mackyna’, Pamela López y Pati Lorena, por lo que el público tiene un papel clave para decidir quién continúa en el reality.

Para votar por tu favorito, sigue estos pasos:

  • Ingresa a la página oficial de votación de La Granja VIP Perú. Aquí el link
  • Regístrate con tus datos personales si aún no tienes una cuenta.
  • Inicia sesión con tu usuario y contraseña.
  • Busca a tu participante favorito dentro de la lista de sentenciados.
  • Emite tu voto y repite el proceso.

Recuerda que puedes votar hasta 10 veces al día por usuario, por lo que es importante aprovechar todos tus votos para apoyar a tu participante favorito y ayudarlo a continuar en competencia. La sentencia en que uno de ellas se irá del reality será el 21 de marzo.

PUEDES VER: Participantes de ‘La Granja VIP Perú’: quiénes son los famosos del reality de Panamericana TV

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¿Cómo ver gratis 'La Granja VIP Perú' las 24 horas?

Los seguidores del reality también tienen la opción de ver todo lo que ocurre dentro de la casa en tiempo real. La Granja VIP Perú ofrece una transmisión en vivo que permite seguir a los participantes las 24 horas del día, mostrando momentos que muchas veces no aparecen en la edición televisiva.

Para acceder a esta señal, solo debes ingresar a la web oficial de Panamericana TV o en su canal oficial de YouTube, donde se habilita el streaming en vivo del programa 24/7. Así podrás estar al tanto de cada detalle, estrategia y conflicto dentro del reality sin perderte nada.

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