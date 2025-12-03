HOYSuscripcion LR Focus

Congreso debate inhabilitación de Delia Espinoza y habla Ledesma | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Panamericana TV lanza ‘La granja VIP Perú’, reality donde 18 famosos deberán trabajar la tierra y vivir sin lujos

'La granja VIP Perú' fue presentada durante la preventa de Panamericana TV. El programa de telerrealidad reunirá a un grupo de celebridades que deberán adaptarse a una vida sin lujos mientras conviven en una granja real bajo vigilancia las 24 horas.

La granja VIP Perú’, el nuevo formato de telerrealidad de Panamericana TV Foto / Composición: LR
La preventa de Panamericana Televisión trajo más de una sorpresa. Además, del retorno de figuras destacadas como Gisela Valcárcel y Jorge Benavides, la 'Esquina de la televisión' presentó oficialmente 'La granja VIP Perú', un programa de telerrealidad basado en la franquicia sueca 'The farm'. El formato internacional ha generado altos niveles de síntomas en otros países de América Latina como Chile, Argentina, Colombia, Brasil y México, y ahora llega al Perú. 

'La granja VIP Perú' contará 40 cámaras y 18 famosos que deberán sobrevivir en una granja real, lejos de la vida de lujos a la que están acostumbrados y bajo vigilancia las 24 horas. Las personalidades deberán trabajar la tierra y convivir bajo estricta vigilancia.  Panamericana TV describe el reality como “el formato que conquista al mundo” y detalla que será "un programa para disfrutar en familia”.

PUEDES VER: Jorge Benavides regresa a Panamericana TV después de 35 años y le dice adiós a ATV: 'Muy feliz'

¿Qué famosos participarán en 'La granja VIP Perú'? 

Panamericana TV guarda bajo siete llaves los nombres de los 18 famosos que deberán enfrentarse a actividades de una vida en el campo. Según el spot promocional, se trataría de celebridades de diversos rubros: cantantes, influencers, exrealitys, actores y creadores de contenido. 

Manteniendo la integra, el canal adelantó que 'La granja VIP Perú' tendrá dos conductoras vinculadas a la casa televisora. Una fue descrita como "la preferida de las mañanas" y la otra, una figura de un espacio nocturno. Estas pistas hicieron que los usuarios en redes sociales especularon rápidamente que se podría tratar de Tilsa Lozano, Laura Spoya, Karla Tarazona o Rocío Miranda. 

PUEDES VER: Gisela Valcárcel reaparece en preventa de Panamericana y anuncia por todo lo alto su regreso a la TV: 'Vuelvo a donde fui feliz'

¿De qué tratará 'La granja VIP Perú'?

'La granja VIP Perú' hospedará a 18 participantes en una granja donde estarán privados de las comodidades básicas de la vida moderna. Deberán realizar tareas del campo como cultivar, cosechar, alimentar animales, limpiar corrales, ordeñar vacas o cabras, entre otras actividades. Los participantes son eliminados cada cierto tiempo, generalmente tras ser derrotado por un compañero.

En este formato, no importa quién sea la persona más famosa, sino quién tenga disciplina, resistencia, actitud y capacidad para adaptarse a un entorno con varias dificultades. Panamericana también anunció que, además de las tareas diarias, cada semana habrá competencias, juegos inesperados, dinámicas grupales y desafíos que pueden cambiar completamente el rumbo del programa.

