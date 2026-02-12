HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
EN VIVO

José Jerí con un pie fuera de Palacio de Gobierno | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Daniela Darcourt revela que Waldir Felipa y ella siguen amándose tras ruptura, pero aclara: "Estamos bien como estamos"

La salsera Daniela Darcourt no escatimó en elogios al hablar de la conexión que mantiene con Waldir Felipa, quien anunció su ruptura en octubre de 2025. "Él va a decir que está templado", agregó.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa continúan trabajando juntos después de su separación.
Daniela Darcourt y Waldir Felipa continúan trabajando juntos después de su separación. | Foto: composición LR/Instagram

Daniela Darcourt vuelve a abrir su corazón al hablar de los fuertes sentimientos que aún guarda por su expareja, Waldir Felipa. En una reciente entrevista, la reconocida cantante de salsa confesó que sigue amando al bailarín, con quien compartió no solo escenarios, sino también una relación sentimental cuya ruptura fue anunciada por él en octubre de 2025.

A pesar de la separación, la intérprete de 'Señor Mentira' reveló que ese cariño es recíproco y que Waldir —a quien cariñosamente llaman 'Wally'— también conserva un afecto especial hacia ella. No obstante, Darcourt aclaró que el vínculo que hoy los une es distinto: aunque permanecen cercanos y tienen una relación sólida, cada uno transita su propio camino.

PUEDES VER: 'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

lr.pe

Daniela Darcourt no se arrepiente de su relación con Waldir Felipa

La confesión de Daniela Darcourt se dio en una entrevista con Carla Chevez tras el estreno de su canción '¿Quién?'. Al abordar su situación sentimental y el lanzamiento musical, la salsera reveló que continúa soltera y compartió: 'Mi corazón está tranquilo, latiendo a mil. Este tema habla de los sentimientos que he vivido y de la segunda oportunidad que alguna vez di. Soy de las personas que no se van sin entregarlo todo'.

En ese contexto, la periodista manifestó que pensaba que la oportunidad de la que hablaba en el tema se la había dado a Waldir. La cantante optó por no responder directamente al comentario, pero habló con mucho cariño sobre su vínculo actual con su expareja: "Tenemos una relación increíble, cimentada en la paz. A veces, no es el momento, pero sí la persona; entonces, si el momento no es mañana, pasado, en un mes, en un año, en cinco o veinte años, ¿por qué no soltarlo y tener una relación distinta? No me arrepiento de nada de lo que hemos vivido como relación ni de lo que seguimos viviendo".

PUEDES VER: Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

lr.pe

"Nos amamos un montón": Daniela Darcourt sobre sus sentimientos por Waldir Felipa

Daniela Darcourt también compartió que su relación actual con Waldir es "bonita" y que no solo ambos celebran los logros del otro, sino que también comparten a Mambo, su mascota, a quien considera como un hijo. Tras ello, fue felicitada por mantener la cordialidad con su expareja. La intérprete, quien se prepara para brindar dos conciertos en el Gran Teatro Nacional en marzo, aseguró que Waldir también conserva los mismos sentimientos hacia ella. "Sí, y él también lo dice; es más, si tú hablas con él, va a decir que está templado", indicó.

Sin embargo, aclaró que, aunque todavía existe amor, este se expresa de una manera distinta y cada uno se encuentra en armonía con el camino que ha elegido. "Nosotros nos miramos y reímos porque el amor está ahí, nos amamos un montón, pero desde un punto diferente. No nos soltamos las manos, pero estamos bien como estamos", sentenció.

Notas relacionadas
Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para encontrar a su nuevo DJ: concurso será transmitido en 'Magaly TV, la firme'

Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para encontrar a su nuevo DJ: concurso será transmitido en 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

LEER MÁS
Paul Michael publica romántico mensaje para Pamela López, pero usuarios detectan detalle y lo acusan de usar ChatGPT

Paul Michael publica romántico mensaje para Pamela López, pero usuarios detectan detalle y lo acusan de usar ChatGPT

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

LEER MÁS
Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

LEER MÁS
Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver

Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La propuesta científica que desafía la ingeniería y busca construir un muro de 80 km bajo el mar por esta increíble razón

Enorme incendio en Huachipa HOY EN VIVO: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén

Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la semifinal de la Copa del Rey 2026 vía América TV

Espectáculos

Cámaras de seguridad captaron el choque de Laura Spoya: su camioneta se estrelló y fue hospitalizada de emergencia

Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

Alejandra Baigorria anuncia cómo se prepara para quedar embarazada y Said Palao reacciona: "Ya estamos listos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quiénes son los candidatos presidenciales Elecciones 2026? Lista oficial confirmada por JNE

Darwin Espinoza: ordenan levantarle el secreto de comunicaciones por tráfico de influencias y cohecho

Elecciones 2026: así será el orden de los partidos políticos en la cédula de votación el 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025