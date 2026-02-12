Daniela Darcourt vuelve a abrir su corazón al hablar de los fuertes sentimientos que aún guarda por su expareja, Waldir Felipa. En una reciente entrevista, la reconocida cantante de salsa confesó que sigue amando al bailarín, con quien compartió no solo escenarios, sino también una relación sentimental cuya ruptura fue anunciada por él en octubre de 2025.

A pesar de la separación, la intérprete de 'Señor Mentira' reveló que ese cariño es recíproco y que Waldir —a quien cariñosamente llaman 'Wally'— también conserva un afecto especial hacia ella. No obstante, Darcourt aclaró que el vínculo que hoy los une es distinto: aunque permanecen cercanos y tienen una relación sólida, cada uno transita su propio camino.

Daniela Darcourt no se arrepiente de su relación con Waldir Felipa

La confesión de Daniela Darcourt se dio en una entrevista con Carla Chevez tras el estreno de su canción '¿Quién?'. Al abordar su situación sentimental y el lanzamiento musical, la salsera reveló que continúa soltera y compartió: 'Mi corazón está tranquilo, latiendo a mil. Este tema habla de los sentimientos que he vivido y de la segunda oportunidad que alguna vez di. Soy de las personas que no se van sin entregarlo todo'.

En ese contexto, la periodista manifestó que pensaba que la oportunidad de la que hablaba en el tema se la había dado a Waldir. La cantante optó por no responder directamente al comentario, pero habló con mucho cariño sobre su vínculo actual con su expareja: "Tenemos una relación increíble, cimentada en la paz. A veces, no es el momento, pero sí la persona; entonces, si el momento no es mañana, pasado, en un mes, en un año, en cinco o veinte años, ¿por qué no soltarlo y tener una relación distinta? No me arrepiento de nada de lo que hemos vivido como relación ni de lo que seguimos viviendo".

"Nos amamos un montón": Daniela Darcourt sobre sus sentimientos por Waldir Felipa

Daniela Darcourt también compartió que su relación actual con Waldir es "bonita" y que no solo ambos celebran los logros del otro, sino que también comparten a Mambo, su mascota, a quien considera como un hijo. Tras ello, fue felicitada por mantener la cordialidad con su expareja. La intérprete, quien se prepara para brindar dos conciertos en el Gran Teatro Nacional en marzo, aseguró que Waldir también conserva los mismos sentimientos hacia ella. "Sí, y él también lo dice; es más, si tú hablas con él, va a decir que está templado", indicó.

Sin embargo, aclaró que, aunque todavía existe amor, este se expresa de una manera distinta y cada uno se encuentra en armonía con el camino que ha elegido. "Nosotros nos miramos y reímos porque el amor está ahí, nos amamos un montón, pero desde un punto diferente. No nos soltamos las manos, pero estamos bien como estamos", sentenció.