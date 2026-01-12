HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN TARDE | PROGRAMA DEL 12 DE ENERO | #TLR

Espectáculos

Orquesta Zaperoko explica la situación actual de sus integrantes tras explosión durante concierto en Trujillo: “Se encuentran bien”

La agrupación de salsa Zaperoko compartió un comunicado luego del incidente ocurrido en una discoteca del norte del país y envió un mensaje directo a sus seguidores.

Orquesta Zaperoko lanza comunicado tras explosión durante concierto en Trujillo.
Orquesta Zaperoko lanza comunicado tras explosión durante concierto en Trujillo. | Composición LR/ Instagram Zaperoko

La orquesta Zaperoko se pronunció públicamente luego de la explosión registrada durante una de sus presentaciones en la ciudad de Trujillo, hecho que generó alarma entre los asistentes y preocupación entre sus seguidores en redes sociales. La agrupación decidió aclarar lo sucedido a través de un comunicado oficial.

El mensaje fue difundido en sus plataformas digitales, donde la orquesta brindó detalles sobre el estado de sus integrantes tras el incidente ocurrido en una discoteca de la mencionada ciudad del norte del país, con el fin de llevar tranquilidad a su público.

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Fuerte explosión deja dos hombres heridos durante show de orquesta Zaperoko en discoteca de Trujillo

Orquesta Zaperoko revela cómo se encuentran sus integrantes

En el inicio del comunicado, la agrupación fue enfática al referirse a la condición de todo su equipo artístico y técnico. “Ante los mensajes, comentarios y muestras de preocupación recibidas tras lo ocurrido en nuestra última presentación en la ciudad de Trujillo, queremos informar a todos nuestros seguidores, familiares y amigos que gracias a Dios todos los integrantes de la orquesta Zaperoko se encuentran bien”, señalaron.

El pronunciamiento buscó aclarar los rumores que circularon tras el incidente y reafirmar que ninguno de los músicos ni trabajadores sufrió consecuencias de gravedad luego del hecho registrado durante la madrugada.

Comunicado de orquesta Zaperoko tras incidente.

Comunicado de orquesta Zaperoko tras incidente.

Zaperoko agradece el respaldo del público tras el incidente

En el mismo mensaje, la orquesta destacó el apoyo recibido por parte de sus seguidores, quienes expresaron su inquietud a través de mensajes, llamadas y comentarios desde distintos puntos del país.

Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y comentario preguntando por nuestro estado. Su cariño y preocupación nos acompañaron desde el primer momento y no lo damos por sentado”, añadieron.

Autoridades evalúan lo ocurrido durante el show de Zaperoko

En la parte final del comunicado, la orquesta Zaperoko informó que el incidente ya se encuentra bajo evaluación de las entidades correspondientes, en coordinación con los responsables del evento realizado en Trujillo.

“Respecto al incidente ocurrido en la madrugada, este ya se encuentra en evaluación por parte de las autoridades correspondientes, en coordinación con los organizadores del evento”, precisaron, remarcando que la seguridad del equipo y del público es una prioridad.

Orquesta Zaperoko sufre robo de instrumentos en su bus: pérdidas superan los S/10.000

Explosión durante concierto de Zaperoko en discoteca de Trujillo

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 12 de enero, cuando Zaperoko ofrecía un espectáculo en la discoteca ‘Monasterio’, situación que provocó momentos de pánico entre los asistentes al local.

De acuerdo con información difundida por un corresponsal de Canal N, la explosión se habría originado en el sistema de aire acondicionado del establecimiento. Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Víctor Larco descartó que se tratara de un ataque delictivo y confirmó que dos personas resultaron heridas, aunque sin lesiones de gravedad.

Fuerte explosión deja dos hombres heridos durante show de orquesta Zaperoko en discoteca de Trujillo

Fuerte explosión deja dos hombres heridos durante show de orquesta Zaperoko en discoteca de Trujillo

Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Dayiro Castañeda, tras varios años alejado de las pantallas, reaparece y se apodera de los escenarios como cantante de cumbia

Dayiro Castañeda, tras varios años alejado de las pantallas, reaparece y se apodera de los escenarios como cantante de cumbia

Tony Succar dedica emotivo mensaje a su padre tras aprobar su examen final de doctorado a los 71 años: "Nunca deja de sorprenderme mi viejo"

Tony Succar dedica emotivo mensaje a su padre tras aprobar su examen final de doctorado a los 71 años: "Nunca deja de sorprenderme mi viejo"

'La Mackyna' reclama disculpas de Christian Cueva y señala que tendrán una audiencia tras denunciarlo

'La Mackyna' reclama disculpas de Christian Cueva y señala que tendrán una audiencia tras denunciarlo

¿Boda a la vista? Pamela Franco pone paños fríos a la idea de boda con Christian Cueva: "Poco a poco"

¿Boda a la vista? Pamela Franco pone paños fríos a la idea de boda con Christian Cueva: “Poco a poco”

Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

