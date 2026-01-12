La orquesta Zaperoko se pronunció públicamente luego de la explosión registrada durante una de sus presentaciones en la ciudad de Trujillo, hecho que generó alarma entre los asistentes y preocupación entre sus seguidores en redes sociales. La agrupación decidió aclarar lo sucedido a través de un comunicado oficial.

El mensaje fue difundido en sus plataformas digitales, donde la orquesta brindó detalles sobre el estado de sus integrantes tras el incidente ocurrido en una discoteca de la mencionada ciudad del norte del país, con el fin de llevar tranquilidad a su público.

Orquesta Zaperoko revela cómo se encuentran sus integrantes

En el inicio del comunicado, la agrupación fue enfática al referirse a la condición de todo su equipo artístico y técnico. “Ante los mensajes, comentarios y muestras de preocupación recibidas tras lo ocurrido en nuestra última presentación en la ciudad de Trujillo, queremos informar a todos nuestros seguidores, familiares y amigos que gracias a Dios todos los integrantes de la orquesta Zaperoko se encuentran bien”, señalaron.

El pronunciamiento buscó aclarar los rumores que circularon tras el incidente y reafirmar que ninguno de los músicos ni trabajadores sufrió consecuencias de gravedad luego del hecho registrado durante la madrugada.

Comunicado de orquesta Zaperoko tras incidente.

Zaperoko agradece el respaldo del público tras el incidente

En el mismo mensaje, la orquesta destacó el apoyo recibido por parte de sus seguidores, quienes expresaron su inquietud a través de mensajes, llamadas y comentarios desde distintos puntos del país.

“Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y comentario preguntando por nuestro estado. Su cariño y preocupación nos acompañaron desde el primer momento y no lo damos por sentado”, añadieron.

Autoridades evalúan lo ocurrido durante el show de Zaperoko

En la parte final del comunicado, la orquesta Zaperoko informó que el incidente ya se encuentra bajo evaluación de las entidades correspondientes, en coordinación con los responsables del evento realizado en Trujillo.

“Respecto al incidente ocurrido en la madrugada, este ya se encuentra en evaluación por parte de las autoridades correspondientes, en coordinación con los organizadores del evento”, precisaron, remarcando que la seguridad del equipo y del público es una prioridad.

Explosión durante concierto de Zaperoko en discoteca de Trujillo

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 12 de enero, cuando Zaperoko ofrecía un espectáculo en la discoteca ‘Monasterio’, situación que provocó momentos de pánico entre los asistentes al local.

De acuerdo con información difundida por un corresponsal de Canal N, la explosión se habría originado en el sistema de aire acondicionado del establecimiento. Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Víctor Larco descartó que se tratara de un ataque delictivo y confirmó que dos personas resultaron heridas, aunque sin lesiones de gravedad.