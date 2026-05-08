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Tamara Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, sorprendió en redes sociales al compartir un emotivo mensaje dedicado a su pareja, Jaime Coloma. Aunque suele mantenerse alejada del mundo del espectáculo, la joven de 30 años decidió abrir una ventana a su vida sentimental y expresó públicamente lo enamorada que se encuentra del couch deportivo, con quien mantiene una relación desde hace algunos meses.

A través de una publicación en sus redes, la hermana de Cassandra Sánchez de Lamadrid recordó cómo inició su historia de amor y destacó el apoyo que recibe de su pareja. “Gracias por tu forma de cuidarme, por hacerme sonreír incluso en los días más simples, y por lo bonito que se siente compartir contigo”, escribió la hija de la presidenta del Miss Perú.

Mensaje de Jessica Newton. Foto: composición LR/Instagram

Tamara Sánchez dedica mensaje a su novio tras oficializar su relación

“Hace dos meses te conocí y no era algo que estaba buscando… pero que hoy no cambiaría ese momento por nada del mundo”, se lee en la publicación de la hija de Jessica Newton. Ante el mensaje, su novio también dejó ver lo enamorado que está de la influencer. “Churra, no lo estaba buscando, pero contigo sí vale la pena”, escribió el deportista.

Sin embargo, algunos usuarios también aprovecharon para cuestionar la diferencia de edad entre ambos. Lejos de incomodarse, la cuñada de Deyvis Orosco respondió con ironía y dejó en claro que no le afectan las críticas. “¿Te lleva cuántos años?”, le preguntó una seguidora, a lo que Tamara Sánchez contestó: “Aparentemente los suficientes para que te genere curiosidad”.

Aunque mantiene un perfil más reservado en comparación con otras figuras de su familia, la joven cuenta con una comunidad activa en redes sociales, en las que comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida y crecimiento personal. Además de ser psicóloga, la joven también es fundadora de una escuela online dedicada a la enseñanza de inglés.