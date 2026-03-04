HOYSuscripcion LR Focus

Esta cuadra es mía: La inseguridad en Perú con Julio Corcuera | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Programa de YouTube de María Pía Copello sorprende al borrar su imagen de su publicidad en redes sociales

¿No va más? El propio programa de María Pía Copello en su canal de YouTube causó gran impresión al eliminar la imagen de la conductora de su nueva publicidad que lanzaron al anunciar cambios de horario. "Misma energía", señalaron.

María Pía Copello no aparece en su programa de YouTube desde el 16 de febrero. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
María Pía Copello no aparece en su programa de YouTube desde el 16 de febrero. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

El lunes 2 de febrero, Maria Pía Copello estrenó por todo lo alto su programa de YouTube ''Sin + que decir'. La presentación fue a lo grande y uno fueron presentado a los conductores del espacio del canal de streaming de la conductora de televisión, los cuales eran: Dafonseka, Flavia López, Israel Dreyfus, Daniela Darcourt, Diego Rivera y la propia Copello. Sin embargo, días después, la amiga de Magaly Medina anunció que se alejaría debido a algunos viajes que tenía programados.

Cuando todos pensaban que el regreso de Pía Copello a su programa estaba cerca, al parecer, esto no se daría. En su cuenta oficial de Instagram, '+QTV Network' anunció cambios en el pódcast. El primer cambio fue borrar la imagen de Diego Rivera y la empresaria, además de señalar que se moverán los horarios.

María Pía Copello no aparece en publicidad. Foto: Instagram

María Pía Copello no aparece en publicidad. Foto: Instagram

PUEDES VER: Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

lr.pe

María Pía Copello no aparece en publicidad de su programa en YouTube

La última vez que María Pía Copello apareció en una publicidad de 'Sin + que decir' fue el 16 de febrero, cuando los conductores hicieron un IRL desde el famoso Barrio Chino con motivos de celebrar el inicio del Año Chino en el Perú. Tras la emisión de este programa, han pasado 16 días desde que la conductora de televisión no apareció más, lo que llevaba a sus seguidores a preguntarse por su continuidad en el programa.

Ahora, el propio canal anunció cambios de horarios para el programa en mención y el conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre. Lo que más llamó la atención de la publicidad, fue que en la portada de 'Sin + que decir', solo aparecen Dafonseka, Daniela Darcourt, Israel Dreyfus y Flavia López.

La esposa de Samuel Dyer no aparece en la renovada imagen, la cual fue acompañada con la siguiente descripción. "Cambio de horario, misma energía. ¡Nos vemos en el nuevo horario!", precisaron.

PUEDES VER: Rodrigo González critica a María Pía Copello tras estreno de su canal en YouTube: 'Se estaba victimizando'

lr.pe

María Pía Copello denuncia estafa en redes sociales

La presentadora y creadora de contenido María Pía Copello recurrió a sus plataformas digitales para alertar a su comunidad sobre un anuncio fraudulento que circula en internet. En dicha publicación se promociona un supuesto casino online que utiliza su imagen y la de su esposo, el empresario Samuel Dyer, sin autorización. La conductora decidió aclarar la situación para evitar que más personas sean víctimas de un posible engaño.

Según explicó, en la pieza difundida aparece el nombre de una presunta página de apuestas denominada 'Copello Casino', junto con una fotografía en la que figura con su pareja. Frente a la rápida viralización del contenido, Copello expresó su molestia y aseguró que ni ella ni su familia mantienen vínculo alguno con ese tipo de negocio en línea. “¡Esto es falso! No se dejen estafar, por favor”, escribió, reiterando que no existe ningún casino asociado a su nombre ni al de su esposo.

