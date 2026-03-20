HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

José Domingo Pérez no continuará como fiscal gracias a la JNJ | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Samahara Lobatón revela cómo es la relación entre sus hermanas y Jefferson Farfán: “Ninguna de nosotras es pegado a él”

“Ninguna de nosotras es pegada a (Jefferson Farfán)”, confesó Samahara Lobatón sobre Gianella Marquina Klug y Melissa Lobatón Klug, y también sobre el motivo del distanciamiento con su expadrastro.

Samahara Lobatón no se hace problemas en contar infidencias de su familia en el reality 'La Granja VIP'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
Samahara Lobatón no se hace problemas en contar infidencias de su familia en el reality 'La Granja VIP'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.

Samahara Lobatón viene causando revuelo con sus recientes declaraciones durante su estancia en ‘La Granja VIP Perú’. En una conversación privada, que fue transmitida, con Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, reveló que la relación entre Jefferson Farfán y sus hermanas, Gianella Lobatón Klug y Melissa Lobatón Klug, no es de las mejores, pese a que él participó en su crianza cuando mantenía una relación sentimental con Melissa Klug.  

“Yo sé la relación que él tiene con mis hermanos (Adriano y Jeremy Farfán) y con nosotras (Gianella y Melissa Lobatón). Pero ninguna de nosotras es como muy pegado a él. Básicamente nos crio, estuvo en nuestra primera infancia, pero él (también) no es pegado a ninguna de nosotras”, señaló Samahara, mientras Pati Lorena se lamentaba por lo que escuchaba.

PUEDES VER: Samahara Lobatón habría renunciado a 'La Granja VIP' horas después del estreno tras fuerte escándalo, según Ric La Torre

lr.pe

Samahara revela el detonante que ocasionó su distanciamiento con Farfán

En otra parte de la conversación, Samahara Lobatón aseguró que se llevaba de maravillas con Jefferson Farfán, pese a que sus otras dos hermanas no tenían una buena relación con él. “Yo era como la más patera con él, pero eso ya murió hace mucho tiempo”, declaró seria la creadora de contenido, para luego explicar el motivo de su distanciamiento con su expadrastro.

Detalló que todo se debió a que él habría intentado separarla de Bryan Torres y que, para ello, incluso pensó en perjudicarla.

“Entiendo que él lo quería (a Bryan Torres), pero yo era una hija para él. Y él (Farfán), en vez de decirle ‘oye ¿sabes qué?, aléjate de ella’, le dijo: ‘oye, vamos a armar un ampay para que tú la dejes mal a ella’. O sea, ¿cuál fue su necesidad de quererme hacer daño? Y a mí no me van a decir que esa conversación nunca existió, porque yo la leí”, expresó Samahara, calificando este hecho como una traición por parte de Farfán y como el principal motivo de su distanciamiento.

PUEDES VER: Samahara Lobatón anuncia que iniciará acciones legales contra Bryan Torres para pedir aumento de pensión de alimentos

lr.pe

Samahara Lobatón gritó su amor por Youna en ‘La Granja VIP’

Samahara Lobatón hizo su debut como participante en ‘La Granja VIP Perú’, reality de supervivencia que se emite las 24 horas en YouTube y una hora diaria por Panamericana TV. Allí, la influencer expresó sus sentimientos públicamente al afirmar que tiene un amor en Estados Unidos, en referencia a Youna, aunque aclaró que no mantiene una relación con él.

“Yo tengo un amor afuera, en Estados Unidos, que le mando todo mi amor, todo mi cariño, yo sé que él me está apoyando. Yo no estoy con él, no tengo una relación con él, pero él sabe que tiene todo mi amor”, señaló.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón habría renunciado a 'La Granja VIP' horas después del estreno tras fuerte escándalo, según Ric La Torre

Samahara Lobatón habría renunciado a 'La Granja VIP' horas después del estreno tras fuerte escándalo, según Ric La Torre

LEER MÁS
Youna brinda apoyo a Samahara Lobatón tras su posible renuncia a 'La granja VIP': "Creo en ti y en que saldrás ganadora"

Youna brinda apoyo a Samahara Lobatón tras su posible renuncia a 'La granja VIP': "Creo en ti y en que saldrás ganadora"

LEER MÁS
Samahara Lobatón protagoniza romántico momento al gritar su amor por Youna en 'La granja VIP': "Le mando todo mi amor"

Samahara Lobatón protagoniza romántico momento al gritar su amor por Youna en 'La granja VIP': "Le mando todo mi amor"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

LEER MÁS
Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

LEER MÁS
Diana Sánchez cuestiona a Mario Irivarren y Said Palao por su ampay en Argentina: “No fue un error, fue una decisión”

Diana Sánchez cuestiona a Mario Irivarren y Said Palao por su ampay en Argentina: “No fue un error, fue una decisión”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón revela cómo es la relación entre sus hermanas y Jefferson Farfán: “Ninguna de nosotras es pegado a él”

Petro es investigado por fiscales federales de EE. UU. por vínculos con narcotraficantes, según The New York Times

Científicos estudiaron el trabajo remoto durante 4 años y concluyen que trabajar desde casa nos hace más felices

Espectáculos

¿Cómo votar en 'Yo soy' gran final 2026 por la App de Latina?: paso a paso para elegir al ganador del programa de imitación de Ricardo Morán

Diana Sánchez cuestiona a Mario Irivarren y Said Palao por su ampay en Argentina: “No fue un error, fue una decisión”

Cantante Jolie revela por qué Tony Succar aceptó producir su primera canción: “Me dijo que vio algo diferente en mi voz”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: lo que ofrece, lo que arrastra y lo que preocupa de Jorge Nieto, Vladimir Cerrón y Mario Vizcarra

¿Quiénes y cuántos son los candidatos a la presidencia del Perú 2026?

Unión Europea ratifica que no hubo fraude electoral en 2021: "No hay pruebas de esa narrativa"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025