Samahara Lobatón viene causando revuelo con sus recientes declaraciones durante su estancia en ‘La Granja VIP Perú’. En una conversación privada, que fue transmitida, con Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, reveló que la relación entre Jefferson Farfán y sus hermanas, Gianella Lobatón Klug y Melissa Lobatón Klug, no es de las mejores, pese a que él participó en su crianza cuando mantenía una relación sentimental con Melissa Klug.

“Yo sé la relación que él tiene con mis hermanos (Adriano y Jeremy Farfán) y con nosotras (Gianella y Melissa Lobatón). Pero ninguna de nosotras es como muy pegado a él. Básicamente nos crio, estuvo en nuestra primera infancia, pero él (también) no es pegado a ninguna de nosotras”, señaló Samahara, mientras Pati Lorena se lamentaba por lo que escuchaba.

Samahara revela el detonante que ocasionó su distanciamiento con Farfán

En otra parte de la conversación, Samahara Lobatón aseguró que se llevaba de maravillas con Jefferson Farfán, pese a que sus otras dos hermanas no tenían una buena relación con él. “Yo era como la más patera con él, pero eso ya murió hace mucho tiempo”, declaró seria la creadora de contenido, para luego explicar el motivo de su distanciamiento con su expadrastro.

Detalló que todo se debió a que él habría intentado separarla de Bryan Torres y que, para ello, incluso pensó en perjudicarla.

“Entiendo que él lo quería (a Bryan Torres), pero yo era una hija para él. Y él (Farfán), en vez de decirle ‘oye ¿sabes qué?, aléjate de ella’, le dijo: ‘oye, vamos a armar un ampay para que tú la dejes mal a ella’. O sea, ¿cuál fue su necesidad de quererme hacer daño? Y a mí no me van a decir que esa conversación nunca existió, porque yo la leí”, expresó Samahara, calificando este hecho como una traición por parte de Farfán y como el principal motivo de su distanciamiento.

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Samahara Lobatón gritó su amor por Youna en ‘La Granja VIP’

Samahara Lobatón hizo su debut como participante en ‘La Granja VIP Perú’, reality de supervivencia que se emite las 24 horas en YouTube y una hora diaria por Panamericana TV. Allí, la influencer expresó sus sentimientos públicamente al afirmar que tiene un amor en Estados Unidos, en referencia a Youna, aunque aclaró que no mantiene una relación con él.

“Yo tengo un amor afuera, en Estados Unidos, que le mando todo mi amor, todo mi cariño, yo sé que él me está apoyando. Yo no estoy con él, no tengo una relación con él, pero él sabe que tiene todo mi amor”, señaló.