Samahara Lobatón anuncia que iniciará acciones legales contra Bryan Torres para pedir aumento de pensión de alimentos

La influencer Samahara Lobatón anunció que iniciará acciones legales contra Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. A través de sus redes sociales, la hija de Melissa Klug explicó que solicitará el aumento de la pensión alimentaria, ya que el monto que actualmente percibe resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los menores.

Según el comunicado, la medida fue tomada luego de reunirse con su abogado, Wilmer Arica, y evaluar la situación. En la misma línea, Lobatón señaló que buscará que las autoridades determinen un monto acorde a los gastos que demandan el estilo de vida de sus hijos.

Samahara Lobatón

Samahara Lobatón anuncia acciones legales

“El día de hoy después de haberme reunido con mi abogado he decidido iniciar las acciones legales correspondientes contra el señor Bryan Torres, a fin de solicitar el incremento de la pensión de alimentos de mis menores hijos, esto debido a que la suma que actualmente viene otorgando por concepto de alimentos resulta insuficiente para cubrir las nuevas necesidades de nuestros hijos”, se lee en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Samahara Lobatón explicó que su decisión busca garantizar el bienestar de los menores. "Esta decisión responde exclusivamente a mi deber como madre de velar por el bienestar, desarrollo y estabilidad de mis hijos, por lo que acudiré a las instancias legales correspondientes a fin de que se determine una pensión acorde a sus necesidades actuales", agregó.