Samahara Lobatón sorprendió durante su presentación en el reality 'La granja VIP' al protagonizar un emotivo momento al expresar públicamente sus sentimientos hacia su expareja Youna, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos. En medio de la expectativa por su ingreso al programa, la hija de Melissa Klug dejó en claro que, pese a no mantener una relación formal, el cariño entre ambos sigue vigente.

“Yo tengo un amor afuera, en Estados Unidos, que le mando todo mi amor, todo mi cariño, yo sé que él me está apoyando”, expresó la influencer. Sin embargo, también precisó su situación sentimental: “Yo no estoy con él, no tengo una relación con él, pero él sabe que tiene todo mi amor”.

Samahara Lobatón grita su amor por Youna en reality 'La granja VIP'

Durante su ingreso al programa conducido por Yaco Eskenazi, Samahara fue consultada sobre la posibilidad de encontrar el amor dentro del reality. Lejos de abrir esa puerta, aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a Youna, reafirmando el vínculo emocional que los une.

Además, sorprendió al pedir a la producción que le informen de inmediato si él intenta comunicarse con ella. “Él sabe que la primera llamada que llegue de él, es necesario que ellos, los de la producción, me lo comuniquen”, señaló con firmeza, evidenciando la importancia que tiene en su vida.

Samahara revela que ingresó a 'La granja VIP' por Youna y sus hijos

Tras su presentación, la expareja de Bryan Torres realizó un brindis junto a sus compañeros y reveló las razones personales que la motivaron a ingresar al reality. La influencer explicó que su decisión está profundamente ligada a su familia, especialmente a sus hijos y a Youna.

“Como saben, el papá de mi primera hija está pasando por una enfermedad terrible que no le deseo a nadie y vengo a demostrarle a él de qué estoy hecha, a demostrarle a mis hijos de qué estoy hecha”, expresó.

La influencer también compartió momentos complicados recientes, como la hospitalización de su hijo, quien estuvo internado en UCI durante varios días. A pesar de ello, aseguró que decidió continuar en el programa para superarse personalmente. “He querido renunciar hasta hace dos horas, pero voy a demostrarle al Perú de qué estoy hecha y sé que voy a ganar”, afirmó.