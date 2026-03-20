Diana Sánchez regresó por unos meses al Perú después de haber formado una familia en Estados Unidos, sin imaginarse que iba a quedarse por más tiempo en Lima debido a que fue elegida para conducir ‘Yo soy’ junto a Franco Cabrera. Es más, ya le han confirmado que seguirá frente al backstage del programa este lunes 29 de marzo, cuando se estrena ‘Yo soy: grandes batallas’, concurso que reunirá a los mejores imitadores de las temporadas anteriores.

En conversación con La República, Diana Sánchez se mostró agradecida con Latina por darle la oportunidad de que más gente la conozca. Asimismo, habló de cómo lleva su relación a distancia con su esposo Dan Guido y no fue ajena al escándalo que protagonizaron Said Palao y Mario Irivarren al escaparse a Argentina para disfrutar en un yape, acompañado de mujeres desconocidas.

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Diana Sánchez critica a Said Palao y Mario Irivarren



Diana Sánchez se sumó a los cuestionamientos contra Said Palao, Mario Irivarren y los demás chicos que viajaron a Argentina a compartir experiencias con chicas desconocidas, a pesar de tener relaciones sólidas. Aunque la exparticipante de ‘Combate’ aclaró que es amiga de Mario, aseguró que apaña su comportamiento. Asimismo, se solidarizó con Onelia Molina y Alejandra Baigorria, a pesar de sus dimes y diretes con la empresaria. “Espero que las cosas entre todas estas parejas se solucionen, es una pena”, dijo.

Más allá de que las parejas superen ese error, Diana comentó que este tipo de problemas podrían ayudar a comprender por qué suceden las cosas. “A veces uno elige mal, a veces uno se apresura, a veces uno no está listo. Pueden ser varios los factores. Y a veces no es la persona correcta. Los errores más que ser algo doloroso, debe ser un aprendizaje. Y eso es importante: aprender de la situaciones que nos hacen daño”, acotó.

Diana Sánchez cree que lo que hizo Mario Irivarren fue “un tema de inmadurez”. “Lo lamento mucho, él es una persona cercana a mí hace bastante tiempo. Más adelante se va a dar cuenta que (lo que hace) no lo va a llevar a ningún lado bonito. Espero que tanto los chicos como las chicas se den cuenta que estas cosas no deberían pasar. Le doy mi apoyo a todas las mujeres, más bien, porque creo que casi siempre las mujeres llevamos el peso de todo. Los hombres salen bien librados de toda situación y al final nosotras somos las tontas”.

Diana Sánchez será la conductora de 'Yo soy: grandes batallas' junto a Franco Cabrera, un concurso que promete reunir a los mejores imitadores del programa. Foto: Sandy Carrión/La República

Por otro lado, Diana no cree que lo que hicieron los chicos reality en Argentina haya sido una simple equivocación. “Cada quien es responsable de sus actos. Eso no es un error. Uno elige comportarse como se comporta. Esto es una decisión. Y una decisión como esa toma responsabilidades y hay consecuencias. Así que le doy mi respaldo solamente a las chicas porque sé que es un momento complicado para ellas”.

Diana Sánchez respalda a Alejandra Baigorria



La conductora de ‘Yo soy’ también cuestionó a Said Palao, a pesar de que las imágenes que mostró Magaly Medina no muestren un acto desleal. “Creo que de todas maneras esos comportamientos dejan mucho que desear. Son dolorosos por más que sea lo que sea, creo que a cualquier persona le puede incomodar (...) pero también hay una comunicación interna, quizás ellos pueden tener diferentes acuerdos y también uno tiene que respetar los acuerdos de pareja. Son personas casadas y quizás el acuerdo que tienen ellos es tener que ciertas libertades y no tendríamos por qué juzgarlas. Las cosas es que ambos estén tranquilos, ambos estén bien y si se dan las cosas para continuar su relación por el bien de los dos, bien”.

Por otro lado, Diana Sánchez manifestó que Baigorria puede cumplir sus sueños de formar una familia, con o sin Said. “Yo creo que Alejandra tiene la capacidad y es una mujer bastante fuerte porque ha pasado varias cosas para poder conllevar cualquier situación y si más adelante ella continúa con su sueño de ser madre, se va a lograr. Ahora creo que hay muchas cosas para la mujer que si sueña con eso, poder lograrlo”, sostuvo.

Diana Sánchez confía en su esposo

Diana Sánchez rehizo su vida en Estados Unidos, donde hace ocho años encontró el amor en Dan Guido. Aunque han compartido momentos maravillosos, la pareja vivió momentos de dolor por la enfermedad del estadounidense. Ahora, uno de los grandes desafíos en su relación es mantenerse unidos a pesar de la distancia.

“Es un poco difícil por los tiempos, tengo que estar viajando a New York constantemente y mi espos viene por dos o tres días a Lima. Estamos trabajando en eso y viendo cómo mantenernos siempre unidos. Tenemos ya ocho años juntos y estos últimos años estoy que me quedo mucho tiempo en Perú”, comentó la exparticipante de ‘Combate’.

Asimismo, se mostró feliz porque Dan no la limita. “Soy una fortunada, soy una persona bendecida de tener esta oportunidad, de tener un esposo que me entiende, que me apoya, que me quiere, que quiere verme contenta haciendo lo que hago (...) La distancia nos fortalece, nos da la capacidad de entender qué cosa es el amor. El amor no se trata solamente de estar todo el día alrededor de tu pareja, es confianza, seguridad, tranquilidad, también la posibilidad de que te permita poder crecer a pesar de que ciertas cosas puedan ser quizás complicadas, pero él me ha demostrado que viene apoyándome y estoy bastante feliz con todo lo que estoy pasando”, concluye.



