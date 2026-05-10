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Kike Suero sorprende al anunciar radical decisión tras muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú': "Me ha hecho reflexionar"

El comediante Kike Suero admitió que las lamentables muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú' lo llevaron a replantear aspectos de su vida y a tomar una determinación firme respecto a su bienestar.

Manolo Roja y 'Pompinchú' fallecieron el 27 de marzo y el 1 de mayo, respectivamente.
Manolo Roja y 'Pompinchú' fallecieron el 27 de marzo y el 1 de mayo, respectivamente. | Foto: composición LR/Facebook
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Kike Suero ha tomado una decisión drástica tras la partida de Manolo Rojas y ‘Pompinchú’. El humorista de 57 años confesó que la muerte de dos referentes de la comicidad peruana lo llevó a reflexionar sobre su propia salud y a reconocer un hábito que considera dañino.

Aunque aseguró que actualmente se encuentra estable, admitió que la pérdida de sus colegas marcó un punto de quiebre en su vida y lo motivó a abandonar aquello que podría comprometer su bienestar en el futuro.

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Kike Suero anuncia drástica decisión tras muertes de Manolo Rojas y ‘Pompinchú’

“Estoy muy apenado porque mis compañeros Manolo y ‘Pompinchú’ nos han dejado”, declaró Kike Suero al referirse a las muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú', ocurridas el 27 de marzo y el 1 de mayo, respectivamente, a causa de complicaciones en su salud.

El cómico chalaco explicó que estas pérdidas lo llevaron a replantear aspectos de su vida personal y a tomar una decisión firme respecto a su bienestar. “Eso me ha hecho reflexionar para cuidar mi salud. Yo suelo hacerme chequeos de tiempo en tiempo, pero ahora debo parar la mano con el cigarro. Reconozco que fumo bastante y eso es dañino”, admitió, dejando en claro que busca apartarse de un hábito que considera perjudicial.

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“He tenido problemas con la presión”: Kike Suero se sincera sobre su salud

Más adelante, el comediante disipó las preocupaciones sobre su estado actual al asegurar que mantiene todo bajo control. Reconoció, sin embargo, que en el pasado enfrentó problemas con la presión arterial, motivo por el cual hoy procura cuidarse con mayor rigor. “Tengo todo controlado. No soy diabético, pero he tenido problemas con la presión, así que me cuido mucho”, señaló.

En esa línea, Kike Suero destacó la importancia de mantener una actitud positiva frente a las dificultades. “No soy de renegar, siempre hay que afrontar la vida con una sonrisa, con humor”, afirmó, dejando en claro que su manera de enfrentar los retos personales está marcada por la misma comicidad que lo caracteriza en los escenarios.


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