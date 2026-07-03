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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 3 de julio, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 3 de julio.
Consulta el horóscopo de hoy, viernes 3 de julio. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 3 de julio? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del viernes 3 de julio?

  • Aries: Recibirás ataques de personas que no desean tu crecimiento. Tienes la capacidad para poder esquivar cualquier mala intención y seguir adelante. Estas cerca de conseguir mayores objetivos.
  • Tauro: La presión de un superior puede ser extrema y agotadora, pero gracias al apoyo que recibirás por parte de una amistad, encaminarás de manera positiva todo lo que te habían encomendado.
  • Géminis: Recibes una buena noticia respecto a ese dinero que estabas esperando. Tendrás fechas de pago o de retorno confirmadas. En el amor, ahora te valoras más y te alejarás de personas negativas.
  • Cáncer: La información y los conocimientos que manejas serán requeridos por personas que saben de tu experiencia. En el amor, alguien que se alejó retorna para aclarar los malos entendidos.
  • Leo: No seas inflexible con quienes deseas llegar a un acuerdo contigo. Si sabes negociar le sacarás buen partido a esa propuesta laboral. En el amor, no interrumpas esa comunicación por orgullo.
  • Virgo: Llega el dinero que necesitas para resolver los pendientes familiares que tanto te habían preocupado. Salir de este escenario de angustia te devolverá la fortaleza para conseguir tus objetivos.  
  • Libra: No insistas en resolver ese problema si piensas sostener la misma estrategia y con poca paciencia. Necesitas retirarte, reflexionar y elaborar una estrategia mucho más elaborada para triunfar.
  • Escorpio: Tienes que confiar en esa persona que está dispuesta a ayudarte. Pensar que no necesitas de nadie solo retrasará los objetivos que tienes que alcanzar. En el amor, no tomes distancia.
  • Sagitario: No cometas riesgos económicos ni te involucres en proyectos que, por más entusiasmo que te generen, necesitan de más estructura y estudio para que puedan ser exitosos. Sé prudente.
  • Capricornio: Serás radical y cortarás con personas que no te brindaron el apoyo que necesitabas. En el amor, tienes formas y actitudes que tu pareja rechaza. Analiza y cambia, así evitarás alejamientos.
  • Acuario: Recibirás una propuesta, te sentirás presionado a responder con prontitud. No tomes decisiones sin haberlas evaluado con calma. En el amor, evita ser cortante, esa persona quiere conciliar.
  • Piscis: Luego de un debate tenso se logra una conciliación respecto a ese tema económico que tanto te preocupaba. En el amor, no entregues más de lo que esa persona brinda. Ella necesita reflexionar. 
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