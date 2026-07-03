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El nombre de Ariel Bracamonte vuelve a situarse en el centro de la atención pública tras anunciar su regreso al Perú para relatar nuevos detalles sobre uno de los casos policiales más mediáticos del país: el asesinato de su madre, la empresaria Myriam Fefer, ocurrido en 2006. Su retorno está vinculado a la producción de un pódcast en el que promete exponer información inédita del expediente judicial y de las investigaciones que rodearon el crimen.

El proyecto, titulado '¿Quién mató a mi madre?: El caso Fefer', será difundido en plataformas digitales y marca el retorno del propio Bracamonte a un episodio que marcó profundamente a su familia y que durante años mantuvo en vilo a la opinión pública peruana. El anuncio ha reactivado el interés mediático en una historia que, pese al tiempo transcurrido, sigue generando preguntas y debate en la esfera pública.

Ariel Bracamonte destapará secretos del asesinato de su madre Myriam Fefer

Ariel Bracamonte anunció a través de sus redes sociales su decisión de regresar al Perú para trabajar en este proyecto audiovisual centrado en el crimen de Myriam Fefer, quien fue hallada sin vida la madrugada del 15 de agosto de 2006 en su residencia ubicada en el distrito de San Isidro, en Lima. El caso, desde sus primeras investigaciones, se convirtió en uno de los más comentados en el ámbito judicial y mediático del país.

En sus declaraciones públicas, el empresario explicó que el pódcast ha sido desarrollado durante meses de investigación personal y que incluye el análisis de expedientes, testimonios y documentos vinculados al proceso.

“Durante meses he estado escribiendo, investigando y trabajando en este pódcast. Hay parte de esta historia que no puedo contar desde aquí”, señaló. En otro momento agregó: “El día finalmente llegó. Esta noche regreso al Perú para volver a los expedientes, a los testigos y a las preguntas que dejé atrás. Veinte años después, regreso al caso”, generando expectativa sobre el contenido que planea revelar.

Caso Myriam Fefer: la verdad que involucró a la propia hija de la empresaria

El asesinato de Myriam Fefer ocurrió en circunstancias que conmocionaron al Perú. La empresaria fue encontrada sin vida en su vivienda en San Isidro, y el informe de necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, un dato que desde el inicio orientó la investigación hacia un crimen planificado.

Con el avance de las diligencias, la investigación identificó al ciudadano colombiano Alejandro Trujillo Ospina, conocido como ‘Payaso’, como el autor material del asesinato. Su captura se produjo en Argentina, desde donde fue extraditado al Perú para responder ante la justicia, convirtiéndose en una pieza clave dentro del desarrollo del caso.

El proceso judicial también alcanzó gran notoriedad por la implicancia de miembros del entorno familiar en la investigación fiscal, lo que generó una intensa cobertura mediática y una fuerte polarización de la opinión pública. En ese contexto, Eva Bracamonte, hija de la víctima, fue inicialmente acusada de presunta autoría intelectual junto a otra persona cercana al entorno familiar, lo que dio origen a un extenso proceso judicial.

La evolución del caso pasó por distintas instancias judiciales, incluida la anulación de una sentencia inicial por irregularidades y la realización de un nuevo juicio oral. Finalmente, en diciembre de 2015, la justicia peruana determinó la absolución definitiva de la hija de Myriam Fefer, cerrando así uno de los procesos más complejos y mediáticos de la justicia penal peruana de las últimas décadas.