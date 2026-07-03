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Mario Hart lanza inesperado comentario a Alejandra Baigorria tras callar a Said Palao: "La próxima déjalo contestar a él"

La empresaria volvió a hablar sobre el tenso cruce que protagonizó con una reportera y recibió una particular observación de su expareja durante el pódcast 'Sin más que decir'.

El piloto se refirió al tenso momento que protagonizó Alejandra Baigorria con una reportera durante una conferencia. Foto: Composición LR
El piloto se refirió al tenso momento que protagonizó Alejandra Baigorria con una reportera durante una conferencia. Foto: Composición LR
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Alejandra Baigorria volvió a referirse al tenso momento que protagonizó con una reportera durante el lanzamiento de su campaña 'Agarra tu gringa', luego de ser consultada por el polémico ampay de Said Palao en Argentina.

Esta vez, la empresaria habló sobre lo ocurrido durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', donde Mario Hart no dudó en hacerle una observación por la forma en que manejó las preguntas.

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Mario Hart hace observación a Alejandra Baigorria por Said Palao

En medio de la conversación, Mario Hart interrumpió a Alejandra Baigorria para referirse directamente a lo ocurrido durante la conferencia de prensa. El piloto le recomendó que, en una próxima oportunidad, permita que su esposo responda las preguntas relacionadas con sus propias polémicas.

"La próxima déjalo contestar a él también. ¿Por qué lo paras callando a Said?", expresó Hart.

Ante el comentario, Alejandra no profundizó en los motivos por los que decidió intervenir durante la conferencia y se limitó a señalar que el 'guerrero' conoce su personalidad. "Said está conmigo. Sabe cómo soy yo", respondió.

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El intercambio llamó la atención debido a la historia sentimental que Mario Hart y Alejandra Baigorria mantuvieron años atrás, cuando ambos eran figuras de 'Combate'. Durante la conversación, Israel Dreyfus también intervino para recordar que la empresaria lo había defendido anteriormente cuando mantenía una relación con Hart, comentario que ella invalidó de inmediato porque eso fue "hace 15 años".

Alejandra Baigorria se reafirma tras cruce con reportera

En otro momento del pódcast, la influencer recordó lo ocurrido con la reportera y explicó que era consciente del trabajo que realizaba la comunicadora. Sin embargo, dejó en claro que ello no significaba que permanecería en silencio.

"Yo le dije: 'Yo sé que es tu trabajo. Yo sé que lo que tú quieres generar es vistas’. Lo tengo claro. Pero también vas a tener que bancarte lo que yo respondo", manifestó.

La polémica se originó cuando la reportera le preguntó cómo había logrado recuperar la confianza en su matrimonio después del ampay de Said Palao en un yate en Argentina. Alejandra negó que su confianza en el exchico reality se hubiera destruido y pidió a la periodista hablar con pruebas, luego de que esta mencionara las imágenes difundidas del viaje.

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