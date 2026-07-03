Deysi Araujo rompe en llanto al revelar cómo la discriminan en su edificio de San Isidro: “Me ven y se van corriendo”

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Deysi Araujo se presentó en exclusiva en el set del programa 'Magaly TV: la firme' para revelar, por primera vez, los actos de discriminación que asegura sufrir en el edificio de San Isidro donde vive. La vedette contó que esa fue una de las principales razones por las que decidió poner en venta su departamento.

Durante la entrevista, la bailarina rompió en llanto al destapar el infierno que vive a diario por culpa de sus propios vecinos. “Cuando subo al ascensor, hay una persona que, cuando me ve, es como si viera al demonio y se va corriendo. Y eso es una discriminación porque me hacen sentir mal, fatal”, explicó la pelirroja ante Magaly Medina.

Deysi denuncia que la llanta de su camioneta aparece reventada dos veces

El acto de discriminación que más le dolió a Deysi Araujo, según su relato, fue encontrar una de las llantas de su camioneta completamente cortada el día en que iba a recoger a su madre para sorprenderla con un almuerzo. Ella aseguró que fueron sus propios vecinos quienes le hicieron eso, aunque reconoció que no tiene pruebas, ya que el estacionamiento no cuenta con cámaras de seguridad.

“Es mucha coincidencia porque el día que yo hago la denuncia (de que no la dejaban usar las áreas comunes del edificio) y la policía va a ese día a constatar. Al día siguiente, la llanta de mi carro aparece cero cero. Y de verdad, lo digo, ese día lloré porque no me parece. Encima fueron dos veces”, señaló la vedette con la voz entrecortada.

Deysi Araujo revela que no sabe dónde vivir

Deysi Araujo señaló que, tras decidir poner en venta su departamento en San Isidro, aún no sabe dónde establecerá su nueva residencia. Eso sí, descartó regresar a vivir a San Juan de Lurigancho debido a los cuyes que tiene como mascota.

Durante la entrevista con Magaly Medina, la vedette contó que le pidió a su amiga Susy Díaz que le alquile uno de sus departamentos, aunque todavía está a la espera de su respuesta.