‘Peluchin’ explota en vivo contra Gigi Mitre por polémico comentario sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Es la segunda vez que lo mencionas”
Gigi Mitre y Rodrigo González, Peluchín, protagonizaron un altercado durante 'Amor y fuego' tras debatir si Tilsa Lozano tenía conocimiento de los presuntos actos delictivos atribuidos a su exesposo, Jackson Mora.
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Rodrigo González, Peluchín, y Gigi Mitre conforman una de las duplas más populares de la televisión peruana. Sin embargo, eso no los exime de protagonizar algunos roces, como ocurrió durante la edición del viernes 3 de julio de 'Amor y fuego'.
Los conductores abordaron el delicado caso de Jackson Mora, quien fue detenido por su presunta participación en una organización criminal vinculada a un millonario fraude informático. Ante esto, ambos debatieron si su exesposa, Tilsa Lozano, tenía conocimiento de los supuestos actos ilícitos del empresario.
No obstante, un dato inexacto que mencionó Gigi durante su intervención provocó el fastidio de Peluchín, quien no dudó en corregirla en vivo y expuso su incomodidad.
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'Peluchín' se enfurece con Gigi Mitre por comentario sobre caso Jackson Mora
La detención de Jackson Mora por las autoridades se convirtió en uno de los temas más comentados de la farándula nacional. Por ello, Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron sobre si Tilsa Lozano tenía conocimiento de los presuntos negocios ilícitos de su exesposo o si habría preferido guardar silencio para mantener una vida acomodada.
“Tú crees que él le va a contar a su enamorada que ‘por si acaso voy a hacer un fraude’”, expresó Gigi, comentario que incomodó a Peluchín. El conductor la corrigió en pleno programa al considerar que estaba minimizando el vínculo que la exvengadora mantuvo con el empresario deportivo, pues no era una simple novia, sino su esposa.
“No sé si le va a contar, pero es su esposa, no su enamorada. Es la segunda vez que lo mencionas como si ella (Tilsa) fuera una parejita de turno. Pero no, han sido casados”, sentenció el conductor con un tono serio y fastidiado por el comentario de su compañera. Tras la corrección, Gigi evitó responder y continuó desarrollando su punto de vista sobre el caso.
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Parte policial asegura que Jackson Mora sería cabecilla de banda criminal
El programa 'Magaly TV: la firme' mostró el reportaje en el que se observa a Jackson Mora siendo esposado durante la detención por su presunta participación en un millonario fraude informático. Además, presentó el parte policial, en el que se señala que el empresario sería cabecilla de la banda criminal llamada 'Los arquitectos del fraude'.
"Se ha podido identificar la existencia de la banda criminal denominada 'Los arquitectos del fraude', contando con una estructura y roles establecidos, siendo que los integrantes de esta organización son las personas de Jackson Rivelino Mora Rodríguez", dice el documento.