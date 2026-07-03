Imitadores de Raphael, Gustavo Cerati, Pedro Infante y más talentos de ‘Yo soy’ rendirán homenaje a Perú por Fiestas Patrias
Once grandes talentos de 'Yo soy', quienes han conquistado al público con sus interpretaciones y caracterizaciones, serán parte de 'Homenaje al Perú – Triunfadores en concierto'.
- ¡Campeones de ‘Yo soy’! Imitadores de Raphael, Pedro Infante, Julio Iglesias y Nino Bravo ofrecerán tres conciertos en Lima
Los mejores 11 cantantes surgidos del programa 'Yo soy' se reunirán para celebrar la música y el talento en 'Homenaje al Perú – Triunfadores en concierto', una presentación especial que se realizará el domingo 26 de julio del 2026 a las 3.30 p. m. en el Parque de la Exposición, en el centro de Lima.
El espectáculo contará con grandes músicos en vivo y reunirá distintas generaciones y estilos musicales en una misma celebración. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Conciertos por el Día del Amigo este fin de semana en Lima 2026: lugares, horarios, precios y dónde comprar entradas para eventos en Perú
Imitadores de 'Yo soy' rendirán homenaje a Lima
Sobre el escenario estarán Jesús Zavaleta como Pedro Infante, Josué Rivaldo como Raphael, Marco Hurtado como Julio Iglesias, Fer Sosa como Gustavo Cerati, Mayrely Caballero como Paloma San Basilio, Brayan Rosell como Dyango y Sebastián Hormazábal como Nino Bravo.
Además, estarán Tony Cam como Sandro, Raúl Gutiérrez como Gilberto Santa Rosa, Ricardo Martín como Liam Gallagher y José Rosillo como Marcelo Motta, quienes serán parte de esta reunión de voces que han conquistado al público con sus interpretaciones y caracterizaciones.
'Homenaje al Perú – Triunfadores en concierto' será una experiencia para disfrutar en familia, con un recorrido por grandes canciones que marcaron época, en una tarde en la que la nostalgia, la emoción y la música en vivo serán los protagonistas.