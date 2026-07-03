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Imitadores de Raphael, Gustavo Cerati, Pedro Infante y más talentos de ‘Yo soy’ rendirán homenaje a Perú por Fiestas Patrias

Once grandes talentos de 'Yo soy', quienes han conquistado al público con sus interpretaciones y caracterizaciones, serán parte de 'Homenaje al Perú – Triunfadores en concierto'.


Grandes talentos de ‘Yo Soy’ serán parte de “Homenaje al Perú – Triunfadores en concierto”.
Grandes talentos de ‘Yo Soy’ serán parte de “Homenaje al Perú – Triunfadores en concierto”. | Fotos: difusión
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Los mejores 11 cantantes surgidos del programa 'Yo soy' se reunirán para celebrar la música y el talento en 'Homenaje al Perú – Triunfadores en concierto', una presentación especial que se realizará el domingo 26 de julio del 2026 a las 3.30 p. m. en el Parque de la Exposición, en el centro de Lima.

El espectáculo contará con grandes músicos en vivo y reunirá distintas generaciones y estilos musicales en una misma celebración. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.

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Imitadores de 'Yo soy' rendirán homenaje a Lima

Sobre el escenario estarán Jesús Zavaleta como Pedro Infante, Josué Rivaldo como Raphael, Marco Hurtado como Julio Iglesias, Fer Sosa como Gustavo Cerati, Mayrely Caballero como Paloma San Basilio, Brayan Rosell como Dyango y Sebastián Hormazábal como Nino Bravo.

Además, estarán Tony Cam como Sandro, Raúl Gutiérrez como Gilberto Santa Rosa, Ricardo Martín como Liam Gallagher y José Rosillo como Marcelo Motta, quienes serán parte de esta reunión de voces que han conquistado al público con sus interpretaciones y caracterizaciones.

'Homenaje al Perú – Triunfadores en concierto' será una experiencia para disfrutar en familia, con un recorrido por grandes canciones que marcaron época, en una tarde en la que la nostalgia, la emoción y la música en vivo serán los protagonistas.

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