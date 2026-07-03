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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 3 de julio de 2026: Cotización y tipo de cambio en bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, viernes 3 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, viernes 3 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 3 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,390 la compra y S/3,420 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de julio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Precio del dólar hoy, 3 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:49
3/7/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 3 de julio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4025, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

07:48
3/7/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 3 de julio?

Compra: S/3,402

Venta: S/3,409

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