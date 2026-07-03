HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Raysa Ortiz rechaza a Paul Michael y descarta iniciar un romance con exnovio de Pamela López: “¡Qué va a pasar, ¿no?!"

Luego de que Paul Michael besara a Raysa Ortiz en la mejilla durante una dinámica de 'Esto es guerra', la influencer negó que exista la posibilidad de iniciar un romance con el cantante.

Raysa Ortiz y Paul Michael han sido vinculado en los últimos días. Foto: Composición LR/Instagram.
Raysa Ortiz y Paul Michael han sido vinculado en los últimos días. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Los rumores sobre un posible romance entre Raysa Ortiz y Paul Michael comenzaron a tomar fuerza luego de la cercanía que ambos mostraron en una reciente edición de 'Esto es guerra'. Durante una dinámica del reality, el cantante le dedicó una canción a la actriz y hasta se animó a darle un beso en la mejilla, gesto que no pasó inadvertido entre los televidentes.

A raíz de esas imágenes, la influencer fue consultada sobre el supuesto vínculo sentimental con el integrante de La Combinación de La Habana. No obstante, descartó por completo que exista una relación amorosa y aseguró que entre ambos solo hay una amistad. Paul Michael, en cambio, dejó entrever una postura diferente al afirmar que la conexión entre ambos crece de manera natural.

PUEDES VER: Pamela López tras ruptura definitiva con Paul Michael: “Prefiero ser tóxica antes que delincuente o drogadicta”

lr.pe

Raysa Ortiz descarta iniciar un romance con Paul Michael

El posible romance entre Raysa Ortiz y Paul Michael continúa dando de qué hablar. Sin embargo, la actriz dejó claro que, por ahora, no existe ningún vínculo sentimental con el cantante y que la cercanía que muestran se debe únicamente a la amistad que mantienen.

“¿Va a pasar algo con Paul Michael?”, le preguntó un reportero de América Espectáculos. Ante ello, la influencer respondió entre risas: “¡Qué va a pasar, ¿no?! Hacemos TikToks todo el tiempo. Somos amigos”, y así descartó cualquier posibilidad de una relación amorosa.

No obstante, durante la entrevista se generó un momento curioso cuando la hermana de Raysa intervino y dejó entrever que podría existir algo más entre ambos, aunque la exchica reality insistió en que solo los une una amistad.

PUEDES VER: Pamela López rompe su silencio tras coqueteos de Paul Michael con Raysa Ortiz en 'Esto es guerra': "Lloré suficiente"

lr.pe

Paul Michael elogia a Raysa Ortiz

Mientras Raysa Ortiz insiste en que entre ambos solo existe una amistad, Paul Michael no ocultó la buena impresión que tiene de la actriz y habló con entusiasmo sobre el vínculo que han construido. Esto pese a que hace 2 semanas terminó su relación con Pamela López.

“Es linda, tiene una bonita sonrisa”, respondió el cantante cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de la influencer. Luego, al ser consultado sobre si ya la había invitado a salir, evitó dar una respuesta directa y se limitó a decir: “Es paso a paso, está fluyendo bonito”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pamela López tras ruptura definitiva con Paul Michael: “Prefiero ser tóxica antes que delincuente o drogadicta”

Pamela López tras ruptura definitiva con Paul Michael: “Prefiero ser tóxica antes que delincuente o drogadicta”

LEER MÁS
Pamela López rompe su silencio tras coqueteos de Paul Michael con Raysa Ortiz en 'Esto es guerra': "Lloré suficiente"

Pamela López rompe su silencio tras coqueteos de Paul Michael con Raysa Ortiz en 'Esto es guerra': "Lloré suficiente"

LEER MÁS
Capturan a hermano de Paul Michael por presuntamente ser parte de peligrosa banda criminal 'Los terribles de Breña'

Capturan a hermano de Paul Michael por presuntamente ser parte de peligrosa banda criminal 'Los terribles de Breña'

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ariel Bracamonte reaparece y causa impacto: regresa a Perú y anuncia revelaciones sobre el crimen de su madre Myriam Fefer

Ariel Bracamonte reaparece y causa impacto: regresa a Perú y anuncia revelaciones sobre el crimen de su madre Myriam Fefer

LEER MÁS
‘Peluchin’ explota en vivo contra Gigi Mitre por polémico comentario sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Es la segunda vez que lo mencionas”

‘Peluchin’ explota en vivo contra Gigi Mitre por polémico comentario sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Es la segunda vez que lo mencionas”

LEER MÁS
Christian Cueva revela si compró la camioneta a Pamela Franco tras reclamo de Pamela López: "Lo hago de corazón"

Christian Cueva revela si compró la camioneta a Pamela Franco tras reclamo de Pamela López: "Lo hago de corazón"

LEER MÁS
Adiós a la ‘Uchulú’: actriz cómica revela cuál será su nuevo nombre tras primera audiencia para cambiar de sexo en el DNI

Adiós a la ‘Uchulú’: actriz cómica revela cuál será su nuevo nombre tras primera audiencia para cambiar de sexo en el DNI

LEER MÁS
Deysi Araujo pone en venta su departamento en San Isidro tras ser retirada de piscina con sus amigas: "Para que esa gente se quede tranquila"

Deysi Araujo pone en venta su departamento en San Isidro tras ser retirada de piscina con sus amigas: "Para que esa gente se quede tranquila"

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte fuerte mensaje tras revelarse que le quitó la pensión a su hijo con Melissa Klug: "Todo acto ..."

Jefferson Farfán comparte fuerte mensaje tras revelarse que le quitó la pensión a su hijo con Melissa Klug: "Todo acto ..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025