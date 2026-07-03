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Los rumores sobre un posible romance entre Raysa Ortiz y Paul Michael comenzaron a tomar fuerza luego de la cercanía que ambos mostraron en una reciente edición de 'Esto es guerra'. Durante una dinámica del reality, el cantante le dedicó una canción a la actriz y hasta se animó a darle un beso en la mejilla, gesto que no pasó inadvertido entre los televidentes.

A raíz de esas imágenes, la influencer fue consultada sobre el supuesto vínculo sentimental con el integrante de La Combinación de La Habana. No obstante, descartó por completo que exista una relación amorosa y aseguró que entre ambos solo hay una amistad. Paul Michael, en cambio, dejó entrever una postura diferente al afirmar que la conexión entre ambos crece de manera natural.

Raysa Ortiz descarta iniciar un romance con Paul Michael

El posible romance entre Raysa Ortiz y Paul Michael continúa dando de qué hablar. Sin embargo, la actriz dejó claro que, por ahora, no existe ningún vínculo sentimental con el cantante y que la cercanía que muestran se debe únicamente a la amistad que mantienen.

“¿Va a pasar algo con Paul Michael?”, le preguntó un reportero de América Espectáculos. Ante ello, la influencer respondió entre risas: “¡Qué va a pasar, ¿no?! Hacemos TikToks todo el tiempo. Somos amigos”, y así descartó cualquier posibilidad de una relación amorosa.

No obstante, durante la entrevista se generó un momento curioso cuando la hermana de Raysa intervino y dejó entrever que podría existir algo más entre ambos, aunque la exchica reality insistió en que solo los une una amistad.

Paul Michael elogia a Raysa Ortiz

Mientras Raysa Ortiz insiste en que entre ambos solo existe una amistad, Paul Michael no ocultó la buena impresión que tiene de la actriz y habló con entusiasmo sobre el vínculo que han construido. Esto pese a que hace 2 semanas terminó su relación con Pamela López.

“Es linda, tiene una bonita sonrisa”, respondió el cantante cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de la influencer. Luego, al ser consultado sobre si ya la había invitado a salir, evitó dar una respuesta directa y se limitó a decir: “Es paso a paso, está fluyendo bonito”.