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Keiko Fujimori: JNE proclamará hoy a lideresa de Fuerza Popular como ganadora de la segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones proclamará el acta oficial que da como fórmula presidencial ganadora a Keiko Fujimori y sus vicepresidentes Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. Foto: AFP
Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. Foto: AFP
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Keiko Fujimori será proclamada presidenta del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La ceremonia se realizará a las 12.00 p. m. en la sede de Jesús María del JNE y estará presidida por el titular del organismo electoral, Roberto Burneo. La proclamación comprende a la fórmula presidencial, incluidos los vicepresidentes electos Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.

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La lideresa del fujimorismo se convierte así en presidenta tras postular en 2011, 2016 y 2021; en las tres oportunidades, quedó en segundo lugar. En este cuarto intento, Fujimori superó a Sánchez por 49.641 votos. La diferencia entre ambos candidatos ha sido de 0,27%.

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La oficialización de Fujimori en el cargo presidencial se dará este 28 de julio, cuando el presidente José María Balcázar le entregue la banda presidencial. Como primer acto oficial, la virtual mandataria dará un mensaje a la población.

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