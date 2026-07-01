BCRP alerta sobre nueva estafa que circula por redes sociales: conoce como evitar ser víctima de delincuentes

BCRP alerta a la ciudadanía sobre nuevas modalidades de estafa. | Andina

BCRP alerta a la ciudadanía sobre nuevas modalidades de estafa. | Andina

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) alertó a la población sobre la circulación de nuevas estafas que utilizan el nombre, la imagen y la autoridad del BCRP para embaucar a las personas y despojarlas de su dinero.

Según informó la entidad, los estafadores se hacen pasar por representantes del Banco Central a través de videos, correos electrónicos, documentos falsificados y llamadas telefónicas para engañar a las víctimas.

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¿Cuáles son las modalidades de estafa?

El BCRP identificó tres modalidades utilizadas por los delincuentes:

Videos falsos (deepfakes): difusión de videos en redes sociales, creados con inteligencia artificial, en los que se suplanta la imagen y la voz de las autoridades del BCRP para recomendar plataformas de inversión fraudulentas.

difusión de videos en redes sociales, creados con inteligencia artificial, en los que se suplanta la imagen y la voz de las autoridades del BCRP para recomendar plataformas de inversión fraudulentas. Retención ficticia de fondos: envío de documentos falsificados con membrete del banco, con el argumento de que el dinero de la víctima ha sido "congelado" por el BCRP y con la exigencia de un pago para su supuesta liberación.

envío de documentos falsificados con membrete del banco, con el argumento de que el dinero de la víctima ha sido "congelado" por el BCRP y con la exigencia de un pago para su supuesta liberación. Suplantación de funcionarios: emisión de cartas, correos con firmas falsificadas o llamadas en las que se usan nombres de funcionarios del BCRP para dar legitimidad al esquema de estafa.

El BCRP aclaró que no ofrece alternativas de inversión, no abre cuentas para el público y nunca solicitará pagos, transferencias o trámites para "liberar" fondos. Ante cualquier contacto telefónico, mensaje o documento a nombre de una entidad financiera, pidió a la ciudadanía tomarse el tiempo de verificar las fuentes oficiales.

Asimismo, recomendó a la población desconfiar de ofertas financieras que prometan ganancias extraordinarias o de trámites que exijan pagos de urgencia. Además, señaló que cualquier comunicación del Banco Central se realiza mediante sus canales oficiales.