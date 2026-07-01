BCRP alerta sobre nueva estafa que circula por redes sociales: conoce como evitar ser víctima de delincuentes
Los estafadores utilizan videos falsos generados con inteligencia artificial para consumar fraudes o extraer pagos. Este material se difunde principalmente en redes sociales para suplantar a funcionarios y engañar a la ciudadanía.
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) alertó a la población sobre la circulación de nuevas estafas que utilizan el nombre, la imagen y la autoridad del BCRP para embaucar a las personas y despojarlas de su dinero.
Según informó la entidad, los estafadores se hacen pasar por representantes del Banco Central a través de videos, correos electrónicos, documentos falsificados y llamadas telefónicas para engañar a las víctimas.
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¿Cuáles son las modalidades de estafa?
El BCRP identificó tres modalidades utilizadas por los delincuentes:
- Videos falsos (deepfakes): difusión de videos en redes sociales, creados con inteligencia artificial, en los que se suplanta la imagen y la voz de las autoridades del BCRP para recomendar plataformas de inversión fraudulentas.
- Retención ficticia de fondos: envío de documentos falsificados con membrete del banco, con el argumento de que el dinero de la víctima ha sido "congelado" por el BCRP y con la exigencia de un pago para su supuesta liberación.
- Suplantación de funcionarios: emisión de cartas, correos con firmas falsificadas o llamadas en las que se usan nombres de funcionarios del BCRP para dar legitimidad al esquema de estafa.
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El BCRP aclaró que no ofrece alternativas de inversión, no abre cuentas para el público y nunca solicitará pagos, transferencias o trámites para "liberar" fondos. Ante cualquier contacto telefónico, mensaje o documento a nombre de una entidad financiera, pidió a la ciudadanía tomarse el tiempo de verificar las fuentes oficiales.
Asimismo, recomendó a la población desconfiar de ofertas financieras que prometan ganancias extraordinarias o de trámites que exijan pagos de urgencia. Además, señaló que cualquier comunicación del Banco Central se realiza mediante sus canales oficiales.