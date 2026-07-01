HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

BCRP alerta sobre nueva estafa que circula por redes sociales: conoce como evitar ser víctima de delincuentes

Los estafadores utilizan videos falsos generados con inteligencia artificial para consumar fraudes o extraer pagos. Este material se difunde principalmente en redes sociales para suplantar a funcionarios y engañar a la ciudadanía.

BCRP alerta a la ciudadanía sobre nuevas modalidades de estafa.
BCRP alerta a la ciudadanía sobre nuevas modalidades de estafa. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) alertó a la población sobre la circulación de nuevas estafas que utilizan el nombre, la imagen y la autoridad del BCRP para embaucar a las personas y despojarlas de su dinero.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según informó la entidad, los estafadores se hacen pasar por representantes del Banco Central a través de videos, correos electrónicos, documentos falsificados y llamadas telefónicas para engañar a las víctimas.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 26/06/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

lr.pe

¿Cuáles son las modalidades de estafa?

El BCRP identificó tres modalidades utilizadas por los delincuentes:

  • Videos falsos (deepfakes): difusión de videos en redes sociales, creados con inteligencia artificial, en los que se suplanta la imagen y la voz de las autoridades del BCRP para recomendar plataformas de inversión fraudulentas.
  • Retención ficticia de fondos: envío de documentos falsificados con membrete del banco, con el argumento de que el dinero de la víctima ha sido "congelado" por el BCRP y con la exigencia de un pago para su supuesta liberación.
  • Suplantación de funcionarios: emisión de cartas, correos con firmas falsificadas o llamadas en las que se usan nombres de funcionarios del BCRP para dar legitimidad al esquema de estafa.

PUEDES VER: Sunat alerta sobre 11 nuevas modalidades de posible elusión tributaria de empresas y eleva a 35 las de alto riesgo fiscal: ¿cómo funcionan?

lr.pe

El BCRP aclaró que no ofrece alternativas de inversión, no abre cuentas para el público y nunca solicitará pagos, transferencias o trámites para "liberar" fondos. Ante cualquier contacto telefónico, mensaje o documento a nombre de una entidad financiera, pidió a la ciudadanía tomarse el tiempo de verificar las fuentes oficiales.

Asimismo, recomendó a la población desconfiar de ofertas financieras que prometan ganancias extraordinarias o de trámites que exijan pagos de urgencia. Además, señaló que cualquier comunicación del Banco Central se realiza mediante sus canales oficiales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Construcción caería 5,9% en mayo, pero BCRP mejora proyección de crecimiento para 2026

Construcción caería 5,9% en mayo, pero BCRP mejora proyección de crecimiento para 2026

LEER MÁS
BCR lanza nueva moneda de S/1 que rinde homenaje a una histórica cultura ancestral: así luce

BCR lanza nueva moneda de S/1 que rinde homenaje a una histórica cultura ancestral: así luce

LEER MÁS
Julio Velarde sobre crecimiento de Perú: “Es pálido” pese a precios récord del cobre y el oro

Julio Velarde sobre crecimiento de Perú: “Es pálido” pese a precios récord del cobre y el oro

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

LEER MÁS
Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 1 de julio de 2026: Cotización y tipo de cambio en bancos y otros canales

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 1 de julio de 2026: Cotización y tipo de cambio en bancos y otros canales

LEER MÁS
Gratificación julio 2026: cómo calcular cuánto te corresponde y qué pagos aumentan el monto

Gratificación julio 2026: cómo calcular cuánto te corresponde y qué pagos aumentan el monto

LEER MÁS
Petroperú: sindicato rechaza privatización y exige gestión profesional durante reestructuración

Petroperú: sindicato rechaza privatización y exige gestión profesional durante reestructuración

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, martes 30 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, martes 30 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025