HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Estados Unidos e Israel atacan a Irán | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Suheyn Cipriani es sorprendida besando a streamer Macarius y podcast reveló imágenes exclusivas que asegurarían la reconciliación

Conductora de televisión, Suheyn Cipriani habría viajado hasta Arequipa por Macarius y retomar su relación sentimental.  

Suheyn Cipriani radica en Lima y Macarius en Arequipa. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.
Suheyn Cipriani radica en Lima y Macarius en Arequipa. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.

Suheyn Cipriani y Macarius habrían retomado su relación sentimental tras ser captados besándose y tomados de la mano en una discoteca de Arequipa, a donde la conductora de ATV habría viajado para arreglar la situación con el popular streamer.

Cabe recordar que el influencer decidió poner fin al noviazgo durante el cumpleaños de la hija de la exmiss Perú, semanas atrás, lo que provocó que ella llore en sus redes sociales afirmando que lo extraña. Además, afirmó que "la distancia" fue el detonante de su ruptura.

El podcast ‘Q’ Bochinche’, conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, y que tuvo a Pamela López como invitada, reveló las imágenes exclusivas en su edición del lunes 2 de marzo, emitida en su canal de YouTube de María Pía.

PUEDES VER: Streamer Macarius responde tras declaraciones de Suheyn Cipriani en 'Magaly TV, la firme': 'No era necesario que me insulten a nivel nacional'

lr.pe

Suheyn Cipriani es captada besando a streamer Macarius

Según las imágenes, Suheyn Cipriani y Macarius, fueron vistos tomados de la mano en la puerta de una discoteca en Arequipa. Sin embargo, al darse cuenta de que lo estaban grabando, el streamer soltó la mano de la modelo, lo que generó la desaprobación de Pamela López, quien aclaró que conversó con la exmiss Perú, ya que ambas pertenecen a la misma agencia.

Posteriormente, se muestran otras imágenes en las que Suheyn y el influencer aparecen bailando y abrazados dentro de la discoteca. Luego, ella le da un beso en los labios sin importarle la presencia de otras personas que podrían estar grabando su acto de amor. Los conductores del podcast afirmaron que los dos ya habrían retomado su relación.  

Por otra parte, López contó todo lo que la exconductora de ‘La Manada’ le contó sobre el streamer. “Me dijo que es un chico superlindo, pero un poco inestable porque no sabe lo que quiere. Sin embargo, a ella le da felicidad”, afirmó la trujillana.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani rompe su silencio y cuenta por qué el streamer Macarius puso fin a su romance: 'Estar lejos es difícil'

lr.pe

¿Cuál es la diferencia de edad entre Suheyn Cipriani y streamer Macarius?

Diego Aguilar Carbajal, más conocido como Macarius, es natural de Arequipa y cuenta con 29 años. Se hizo muy conocido en redes sociales por su afición al videojuego Dota y transmisiones en vivo por la plataforma Kick.

Por su parte, Suheyn Cipriani, excandidata al Miss Perú, también tiene 29 años y se desempeña como conductora de ‘Esto, sí es amor’ de ATV y a la par tiene un proyecto con el canal de streaming de Jefferson Farfán. En conclusión, ambas figuras cuentan con la misma edad.   

Notas relacionadas
Alvina Ruiz hace mea culpa por callar sobre caso Lizeth Marzano, vinculado a su excompañera Marisel Linares: "No he hablado con ella"

Alvina Ruiz hace mea culpa por callar sobre caso Lizeth Marzano, vinculado a su excompañera Marisel Linares: "No he hablado con ella"

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

LEER MÁS
‘Majo con sabor’ confiesa fuerte discusión con su novio Gabriel Calvo por la diferencia de edad entre ambos: “Hemos chocado por varias cosas”

‘Majo con sabor’ confiesa fuerte discusión con su novio Gabriel Calvo por la diferencia de edad entre ambos: “Hemos chocado por varias cosas”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

LEER MÁS
Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suheyn Cipriani es sorprendida besando a streamer Macarius y podcast reveló imágenes exclusivas que asegurarían la reconciliación

RMP sobre permanencia de Balcázar: “No creo que en el Congreso encuentren uno mejor... Este los representa plenamente”

Los arqueólogos quedaron sorprendidos cuando abrieron la tapa de un sarcófago romano sellado de 1.700 años de antiguedad

Espectáculos

Estrella Torres dice adiós a Son del Duke en emotiva despedida con sus compañeras: "Los voy a extrañar"

Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP sobre permanencia de Balcázar: “No creo que en el Congreso encuentren uno mejor... Este los representa plenamente”

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025