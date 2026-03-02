Suheyn Cipriani y Macarius habrían retomado su relación sentimental tras ser captados besándose y tomados de la mano en una discoteca de Arequipa, a donde la conductora de ATV habría viajado para arreglar la situación con el popular streamer.

Cabe recordar que el influencer decidió poner fin al noviazgo durante el cumpleaños de la hija de la exmiss Perú, semanas atrás, lo que provocó que ella llore en sus redes sociales afirmando que lo extraña. Además, afirmó que "la distancia" fue el detonante de su ruptura.

El podcast ‘Q’ Bochinche’, conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, y que tuvo a Pamela López como invitada, reveló las imágenes exclusivas en su edición del lunes 2 de marzo, emitida en su canal de YouTube de María Pía.

Suheyn Cipriani es captada besando a streamer Macarius

Según las imágenes, Suheyn Cipriani y Macarius, fueron vistos tomados de la mano en la puerta de una discoteca en Arequipa. Sin embargo, al darse cuenta de que lo estaban grabando, el streamer soltó la mano de la modelo, lo que generó la desaprobación de Pamela López, quien aclaró que conversó con la exmiss Perú, ya que ambas pertenecen a la misma agencia.

Posteriormente, se muestran otras imágenes en las que Suheyn y el influencer aparecen bailando y abrazados dentro de la discoteca. Luego, ella le da un beso en los labios sin importarle la presencia de otras personas que podrían estar grabando su acto de amor. Los conductores del podcast afirmaron que los dos ya habrían retomado su relación.

Por otra parte, López contó todo lo que la exconductora de ‘La Manada’ le contó sobre el streamer. “Me dijo que es un chico superlindo, pero un poco inestable porque no sabe lo que quiere. Sin embargo, a ella le da felicidad”, afirmó la trujillana.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Suheyn Cipriani y streamer Macarius?

Diego Aguilar Carbajal, más conocido como Macarius, es natural de Arequipa y cuenta con 29 años. Se hizo muy conocido en redes sociales por su afición al videojuego Dota y transmisiones en vivo por la plataforma Kick.

Por su parte, Suheyn Cipriani, excandidata al Miss Perú, también tiene 29 años y se desempeña como conductora de ‘Esto, sí es amor’ de ATV y a la par tiene un proyecto con el canal de streaming de Jefferson Farfán. En conclusión, ambas figuras cuentan con la misma edad.