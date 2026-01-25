HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro no seguirán en 'Somos lo que somos' de Zaca TV : "Ha sido una decisión difícil"

El canal de YouTube comunicó que la decisión de las influencers de dejar el programa fue personal y que aún no se han anunciado a sus reemplazos. Mientras tanto, el streaming de Zaca TV se tomará un tiempo para reestructurar su panel.

Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro no formarán parte de la segunda temporada de Zaca TV.
Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro no formarán parte de la segunda temporada de Zaca TV. | Foto: composición LR

Este domingo, el popular streaming Zaca TV, sorprendió a sus seguidores al anunciar la salida de tres de sus conducores. Mediante un comunicado en sus redes sociales, el canal de YouTube 'Somos los que somos' informó que las tiktokers peruanas Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto no continuarán para la emisión de la segunda temporada.

Según se informó en el comunicado, la salida responde a una decisión personal de cada una de ellas. Asimismo, Zaca TV indicó que aún no se ha confirmado quiénes reemplazarán a las influencers y que el espacio se tomará un tiempo para reestructurar el panel.

PUEDES VER: 'Somos los que somos' en Zaca TV: conoce de qué trata y quiénes conforman el programa de entretenimiento

lr.pe

“Queremos compartir con ustedes, con mucha pena, que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido nada fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo en lo que se embarquen de ahora en más con el mismo amor de siempre (...) Sabemos que ha sido una decisión muy difícil por el gran cariño al proyecto, el trabajo compartidp y todo lo que se construyó en conjunto”, se lee.

Comunicado oficial de Zaca TV

Comunicado oficial de Zaca TV

Miranda Capurro se pronuncia tras comunicado de su salida de 'Somos lo que somos'

A través de Instagram, Miranda Capurro se refirió a su salida y expresó su agradecimiento a sus seguidores y compañeros de Zaca TV.

"Los voy a extrañar un montó mis zacatecos. Gracias por un año entero de risas, llantos y experiencias inimaginables. Gracias por cumplirme tantos sueños y acompañarnos todos los días en el camino hermoso. Han sido los compañeros perdectos y no hubiese deseado compartir esa mesa con nadie más. Me llevo todo en el corazón y quién sabe en algún momento nos volvemos a encontrar. Los quiero", comentó en una de sus historias

Por su parte, Michelle Onetto y Salandela también se pronunciaron a través de sus redes sociales. Ambas influencers agradecieron su participación en el streaming y señalaron que, por el momento, no continuarán en otro canal de YouTube.

Notas relacionadas
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

LEER MÁS
Actriz Mane Acosta, pareja de Carlos Orozco, revela cómo nació su romance con youtuber: "Él dijo 'te amo' primero"

Actriz Mane Acosta, pareja de Carlos Orozco, revela cómo nació su romance con youtuber: "Él dijo 'te amo' primero"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro no seguirán en 'Somos lo que somos' de Zaca TV : "Ha sido una decisión difícil"

Atrapan a extranjero de nacionalidad checa acusado de incendiar local de motocicletas en Cusco: fue identificado por quemaduras en sus manos

Streamers

Actriz Mane Acosta, pareja de Carlos Orozco, revela cómo nació su romance con youtuber: "Él dijo 'te amo' primero"

Tiktoker Zully aparece en pantallas de Times Square tras ganar como 'streamer del año' en Socialiteen Awards 2025

Paciente oncológica expone a tiktoker Moca y revela presunto engaño por compra de seguidores: "Eso no se hace"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

Intervención policial por dos pasajeros en moto termina en accidente fatal en Arequipa, pese a que norma no está vigente

Fiscalía de la Nación citará esta semana a José Jerí por reunión con empresario: presidente podrá poner a disposición su celular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025