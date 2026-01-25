Este domingo, el popular streaming Zaca TV, sorprendió a sus seguidores al anunciar la salida de tres de sus conducores. Mediante un comunicado en sus redes sociales, el canal de YouTube 'Somos los que somos' informó que las tiktokers peruanas Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto no continuarán para la emisión de la segunda temporada.

Según se informó en el comunicado, la salida responde a una decisión personal de cada una de ellas. Asimismo, Zaca TV indicó que aún no se ha confirmado quiénes reemplazarán a las influencers y que el espacio se tomará un tiempo para reestructurar el panel.

“Queremos compartir con ustedes, con mucha pena, que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido nada fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo en lo que se embarquen de ahora en más con el mismo amor de siempre (...) Sabemos que ha sido una decisión muy difícil por el gran cariño al proyecto, el trabajo compartidp y todo lo que se construyó en conjunto”, se lee.

Comunicado oficial de Zaca TV

Miranda Capurro se pronuncia tras comunicado de su salida de 'Somos lo que somos'

A través de Instagram, Miranda Capurro se refirió a su salida y expresó su agradecimiento a sus seguidores y compañeros de Zaca TV.

"Los voy a extrañar un montó mis zacatecos. Gracias por un año entero de risas, llantos y experiencias inimaginables. Gracias por cumplirme tantos sueños y acompañarnos todos los días en el camino hermoso. Han sido los compañeros perdectos y no hubiese deseado compartir esa mesa con nadie más. Me llevo todo en el corazón y quién sabe en algún momento nos volvemos a encontrar. Los quiero", comentó en una de sus historias

Por su parte, Michelle Onetto y Salandela también se pronunciaron a través de sus redes sociales. Ambas influencers agradecieron su participación en el streaming y señalaron que, por el momento, no continuarán en otro canal de YouTube.