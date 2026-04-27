La conductora Karla Tarazona decidió abrir su vida personal para contar un episodio que marcó su relación familiar. A través de sus redes sociales, explicó que el distanciamiento con su madre no se debió a conflictos directos, sino a una situación de salud que pasó desapercibida durante mucho tiempo y afectó la dinámica entre ambas sin que lo notaran.

En su relato, la actual pareja de Christian Domínguez admitió que interpretó de manera equivocada la actitud de su progenitora, pues creyó que su ausencia en reuniones familiares respondía a falta de interés. Con el paso del tiempo, descubrió que enfrentaba un problema de audición que la llevaba a evitar espacios ruidosos, lo que generó un distanciamiento involuntario que terminó afectando su cercanía.

Karla Tarazona expone difícil momento junto a su madre

Karla Tarazona explicó que durante un largo periodo su madre evitaba participar en encuentros familiares, especialmente aquellos con mucho ruido, lo que generaba incomprensión dentro del entorno cercano. “No nos habíamos dado cuenta durante mucho tiempo que mi mamá evitaba bastante estar en lugares con mucho ruido… ni siquiera provocaba invitarla”, confesó, evidenciando cómo la falta de información influyó en la relación con su progenitora.

El momento más impactante llegó cuando comprendieron la verdadera razón detrás de su comportamiento. “Fue bastante chocante”, sostuvo la conductora, al reconocer que su madre había estado sufriendo en silencio, incluso con dolores de cabeza derivados de su condición.

La situación cambió cuando accedió a audífonos medicados, lo que le permitió recuperar su calidad de vida. Según detalló, su madre mostró entusiasmo al utilizarlos, tras experimentar nuevamente la posibilidad de escuchar con normalidad y reintegrarse a las actividades familiares.

Karla Tarazona expresa su molestia tras ser acusada de malos tratos a la hija de Christian Domínguez

Hace unos días, Tarazona se refirió a los cuestionamientos en su contra por presuntos malos tratos hacia la hija de Christian Domínguez, una polémica que surgió recientemente en el ámbito mediático. La conductora optó por no profundizar en el tema y señaló que se trata de una menor de edad y que este tipo de asuntos deben manejarse en privado.

“Siempre soy la culpable de todo, siempre me involucran en todos lados”, expresó con evidente incomodidad, dejando clara su postura frente a las críticas. Al ser consultada directamente, afirmó que su comportamiento se basa en el respeto y en los valores que aplica con sus propios hijos, con lo que buscó cerrar el tema sin alimentar la controversia pública.