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Magaly Medina tras declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez: "Es quitarle la careta a Christian Domínguez ante Karla Tarazona"

Las revelaciones de Pamela Franco y Melanie Martínez sorprendieron a Magaly Medina. Las exparejas de Christian Domínguez expusieron al cumbiambero, quien hoy luce muy enamorado de Karla Tarazona.

Melanie Martínez y Pamela Franco hablaron de Christian Domínguez en una transmisión en vivo.
Melanie Martínez y Pamela Franco hablaron de Christian Domínguez en una transmisión en vivo. | Foto: composición LR/ATV/TikTok

La colaboración entre Pamela Franco y Melanie Martínez ha generado repercusión en torno a Christian Domínguez, expareja de las cantantes y con quien cada una tiene una hija. En una reciente transmisión en redes sociales, ambas hicieron inesperadas revelaciones sobre el cumbiambero, que actualmente ha regresado con Karla Tarazona, madre de su pequeño Valentino.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas por Magaly Medina. Fiel a su estilo, la periodista habló de la ‘bomba’ que soltó la actual novia de Christian Cueva sobre las supuestas intenciones que habría tenido con ella Domínguez incluso mientras ya estaba con Karla.

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Magaly Medina tras declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez

La ‘Urraca’ dedicó un segmento de ‘Magaly TV, la firme’ el viernes 13 de marzo a las revelaciones que hizo Pamela Franco en una reciente transmisión en vivo con Melanie Martínez como su invitada. La periodista se mostró sorprendida del inesperado vínculo entre las exparejas de Domínguez, pero más le asombró que hablaran de su pasado con el cumbiambero, especialmente Franco, debido a que ella tiene una nueva relación con Christian Cueva.

Para Magaly, este encuentro buscaría exponer la conducta del líder de Gran Orquesta Internacional, quien actualmente se muestra ante el público más enamorado que nunca de Tarazona luego de reconciliarse con ella en 2025. “Ha sido toda una revolución realmente, una ‘bomba’ lo que ella ha dicho. ¿A raíz de qué ellas dos se sientan? No lo sé por qué saldrían las dos, que son mamás de la hijas de Domínguez, cuando Pamela tiene una nueva relación ahora. Está con Cueva, es abierta la relación, pero contar detalles que no sabíamos para mí es realmente quitarle la careta a Christian Domínguez ante Karla Tarazona”, declaró.

PUEDES VER: “Él será quien responda”: Karla Tarazona reacciona a las declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez sobre Christian Domínguez

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Pamela Franco insinúa que Christian Domínguez la buscaba en su casa

Pamela Franco generó revuelo al enfrentar a Christian Domínguez durante un live en TikTok junto a Melanie Martínez. En esa transmisión, insinuó que él seguía buscándola en su casa pese a estar con Karla Tarazona y que su comportamiento la llevó a quitarle la llave de su domicilio, que él tenía para visitar a su hija María Cataleya. “Compórtate. Si te quieren aguantar, ese es tu problema. Yo no tengo nada que ver, pero si me buscan y tú sabes cómo te portas… o sea, por favor. Por eso yo te cerré la puerta, te quité la llave desde el comienzo y ahorita no puede tampoco”, afirmó. Sus palabras llegaron como respuesta a las menciones que su expareja hacía de ella en la prensa.

En el mismo live, Martínez, madre de Camila, respaldó las declaraciones de Pamela, afirmando: “El mismo modus operandi, a todas nos pasó”. Ante esta situación, Karla Tarazona ha optado por mantenerse al margen y manifestar que quien debe pronunciarse es Domínguez.

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