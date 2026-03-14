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Cantantes de Son Altomayo exponen los sacrificios que tienen que hacer las artistas de cumbia: “Hemos cantado nueve horas seguidas”

Los integrantes de Son Altomayo, la orquesta de Moyobamba que fusiona cumbia con otros ritmos peruanos, revelan que en sus presentaciones trabajan entre cinco y nueve horas, enfrentando desafíos de salud por condiciones climáticas y diferentes tipos de escenarios.

Son Altomayo, la orquesta de Moyobamba que fusiona cumbia con ritmos peruanos, ha consolidado su presencia en la escena musical desde su formación hace cinco años. Foto: Sandy Carrión/La República
Son Altomayo, la orquesta de Moyobamba que fusiona cumbia con ritmos peruanos, ha consolidado su presencia en la escena musical desde su formación hace cinco años. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Hace cinco años, en Moyobamba —capital de la región San Martín— surgió la agrupación Son Altomayo, cuyo nombre rinde homenaje al paisaje del Alto Mayo. Desde su formación, han trabajado por consolidar un lugar en la escena musical con una propuesta propia. Si bien su repertorio está marcado por la cumbia, la orquesta también apuesta por diferenciarse al incorporar otros ritmos, como el huayno, el San Juan y las pandillas, expresiones muy representativas de la selva peruana.

En entrevista con La República, los vocalistas de Son Altomayo, provenientes mayormente de Piura, contaron que tienen canciones para bailar, sufrir y zapatear. “En realidad, la música que tocamos es supervariadita. Tenemos San Juanes, huaynos, cumbias y música superromántica para cada uno de ustedes. Para todos los gustos y sabores”, explicaron. Asimismo, revelaron todos los sacrificios que tienen que hacer cada vez que suben a los escenarios.

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Cantantes de Son Altomayo exponen los sacrificios de los artistas

La cantante Aracely Hurtado, una de las integrantes más antiguas de Son Altomayo, contó que ellos suelen trabajar entre cinco a seis horas por presentación. Sin embargo, una vez llegaron a cantar por nueve horas seguidas; por lo que terminaron sumamente cansados.

“Nosotros trabajamos cinco horas y media, pero hemos trabajado nueve horas (...) Fue en un evento que tuvimos en Altomayo en Moyobamba, fue privado el evento, trabajamos 9 horas seguidas, terminamos muy cansadas, pero agradecidas por la oportunidad también siempre que se nos da de seguir entregando (lo mejor). Se nos hicieron una eternidad, la verdad”, añadió la piurana Gina Juame.

Por otro lado, Valeria Prado contó que a diferencia de otros grupos, ellas sí pueden comentar sobre los diseños de los vestuarios que utilizan en los escenarios y en los videoclips. “Tenemos una diseñadora, pero de ello se encarga la esposa de nuestro jefe. Mandan a diseñar los vestidos en la ciudad de Piura. También damos nuestras opiniones y son respetadas”, dijo la intérprete de ‘Mix tuquito’.

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Cantantes de Son Altomayo hablan de los desafíos del clima

Otros de los grandes desafíos que tienen que soportar las cantantes son el tipo de escenarios y los extremos del clima. En un día pueden estar trabajando con la temperatura alta y al día siguiente pueden enfrentarse a las bajas temperaturas; por lo que esas condiciones suelen afectarlas en su salud.

“A veces se dificulta el escenario porque ya nos ha pasado anteriormente: bailamos en escenario de concreto y el escenario de concreto es un poco pesado para los tacos. Y el tema de los tacos también no falta que nos saquen alguna ampollita por ahí o se rompe el taco. Ya nos ha pasado la mayoría, pero al final entregamos todo en el escenario para nuestro público”, comentó Prado.

Finalmente, el cantante José Morales espera que este 2026 sea un mejor año para Son Altomayo. “Queremos conocer nuevos lugares, ocupar escenarios de los grandes artistas y que todo el grupo se haga superconocido para hacer llegar nuestro talento a cada rincón del Perú”, agregó.

Son Altomayo, la orquesta que fusiona cumbia con ritmos peruanos, ha consolidado su presencia en la escena musical desde su formación hace cinco años. Foto: Sandy Carrión/La República

Son Altomayo, la orquesta que fusiona cumbia con ritmos peruanos, ha consolidado su presencia en la escena musical desde su formación hace cinco años. Foto: Sandy Carrión/La República

¿Quiénes son los integrantes de Son Altomayo?

  • Fran Manosalva (Piura)
  • Celia Yaritza Zurita Herrera (Piura)
  • Valeria Prado Saavedra (Piura, 22 años)
  • Aracely Hurtado (Jaén)
  • Gina Juame (Piura, 26 años)
  • Lesly Vanessa Zurita Herrera (Piura, 26 años)
  • José Bernardo Morales Juarez (Piura).
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