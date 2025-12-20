HOYSuscripcion LR Focus

Frank Manosalva, cantante de Son Altomayo, genera polémica por sugerente videoclip con su compañera Valeria Prado

Frank Manosalva, cantante de cumbia sanjuanera, se encuentra en el centro de la polémica tras el avance del videoclip de 'Volveré', de Son Altomayo, donde actúa junto a Valeria Prado.

Son Altomayo compartió un video con Manosalva y Prado, generando críticas. Muchos usuarios cuestionaron el respeto hacia su pareja, Yaritza Zurita, que espera un bebé. | Fotos: Facebook

Frank Manosalva es un reconocido cantante de cumbia sanjuanera. Ha sido parte de importantes agrupaciones musicales como Corazón Sensual, Zafiro Sensual y Voces Serranas. En la actualidad, forma parte de Son Altomayo, donde comparte escenario con Yaritza Zurita, su pareja sentimental.

En los últimos días, Frank Manosalva ha estado envuelto en la polémica, luego de que Son Altomayo, una reconocida agrupación de Moyobamba (San Martín) que tiene varios años de trayectoria, compartiera un avance del próximo videoclip de la orquesta, al ritmo de ‘Volveré’, canción de Diego Verdaguer versionado en cumbia.

Frank Manosalva y Valeria Prado protagonizan el videoclip de ‘Volveré’

El pasado 18 de diciembre, Son Altomayo compartió en sus redes sociales un video de Frank Manosalva y Valeria Prado, quienes protagonizan el videoclip de ‘Volveré’. La publicación generó diversos comentarios. Si bien algunos felicitaron al grupo por esta nueva producción, fueron más los comentarios en contra de los cantantes.

Los cibernautas expresaron su molestia contra Frank y Valeria Prado por supuestamente no respetar la relación que existe entre Manosalva y Yaritza Zurita, quien también es parte de Son Altomayo. Incluso, se sabe que Yaritza está en la dulce espera.

“Se pasan, deben respetar el embarazo de Yaritza, ella está sentimental, por más que sea video se sentirá mal sin que lo noten”, “Tenía que haber sido con Yaritza”, “Ahora ya se perdió el respeto, así de simple”, “Pero que ven mis oídos, mano así no es, mano” y “Qué mal en verdad, eso es falta de respeto para su esposa es mi opinión”; fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, también hubo comentarios que aplaudieron el profesionalismo de los cantantes de Son Altomayo. “Muchas inseguras diciendo que está mal, pero Yari sabe lo que tiene a su lado y él la adora... Además, es su trabajo, no hay nada malo”, “Es parte de su trabajo, lo profesional con lo personal, no se mezclan, con Yari se aman” y “Qué lindos, se nota el profesionalismo”; comentaron otros usuarios.

