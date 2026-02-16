HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí a un día de saber si continuará en el cargo | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Samahara Lobatón confirma que su hijo con Bryan Torres salió de UCI tras complicado cuadro respiratorio: “No falta nada para estar en casa”

La influencer Samahara Lobatón compartió un mensaje de alivio tras confirmar la evolución favorable de su bebé.

Samahara Lobatón se pronunció en sus redes sobre la salud de su menor hijo.
Samahara Lobatón se pronunció en sus redes sobre la salud de su menor hijo. | Composición LR / Google/ Samahara Lobatón Instagram

La tranquilidad vuelve poco a poco a la vida de Samahara Lobatón. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido confirmó que su hijo, fruto de su relación con Bryan Torres, logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos luego de atravesar un complejo cuadro de salud. El menor permaneció hospitalizado tras ser diagnosticado con bronquiolitis y neumonía severa, situación que mantuvo en vilo a su entorno más cercano.

La noticia fue recibida a través de la redes sociales de la hija de Melissa Klug, quien informó sobre la internación del pequeño. En su mensaje más reciente, la influencer se mostró optimista y dejó entrever que el alta médica estaría cerca, reforzando su esperanza con una frase que conmovió a muchos: “No falta nada para estar en casa”.

PUEDES VER: Youna sorprende a Samahara Lobatón con inesperado detalle de ‘El patrón’: 'Siempre está en las buenas y en las malas'

lr.pe

Samahara Lobatón confirma mejora en la salud de su hijo

Antes de esta evolución positiva, Samahara explicó públicamente cómo se originó el delicado estado del bebé. En una entrevista para 'Arriba mi gente', detalló que el menor, al ser prematuro, no contaba con las defensas necesarias para enfrentar una infección común. Según relató, el contagio se habría dado dentro del propio entorno familiar, pese a los cuidados extremos que mantenía en casa.

En ese contexto, la hija de Melissa Klug señaló que la situación la tomó por sorpresa, ya que intentó proteger a sus hijos de cualquier riesgo. Aun así, explicó que las condiciones propias del nacimiento anticipado influyeron en la gravedad del cuadro respiratorio.

El hijo menor de Samahara Lobatón salió de UCI.

El hijo menor de Samahara Lobatón salió de UCI.

Samahara comparte sensible mensaje tras la salida de UCI de su hijo

Tras confirmar que su hijo dejó la UCI, Samahara no ocultó su agradecimiento. Mediante un mensaje emotivo, expresó su fe y dio gracias por la recuperación del pequeño, dejando en claro que el proceso aún continúa, aunque con un panorama mucho más alentador.

La influencer también resaltó la fortaleza que ha debido mantener durante los días más difíciles. En declaraciones previas, confesó lo duro que resultó cumplir con sus responsabilidades diarias mientras enfrentaba la preocupación constante por la salud de su bebé, sin dejar de priorizar a sus otros hijos.

PUEDES VER: Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: 'Llevaría a mi hija'

lr.pe

Samahara lloró tras delicado estado de salud de su hijo con Bryan Torres

Días antes de conocerse la buena noticia, Samahara se mostró vulnerable frente a cámaras al hablar del impacto emocional que atravesaba.

Sin embargo, la expareja de Bryan Torres remarcó que su principal motor era mantenerse firme por el bienestar de su familia. Ese testimonio generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

Notas relacionadas
Youna envía mensaje a Samahara Lobatón y le recuerda que sus hijos deben estar primero: "No necesitas aguantar a ningún hombre"

Youna envía mensaje a Samahara Lobatón y le recuerda que sus hijos deben estar primero: "No necesitas aguantar a ningún hombre"

LEER MÁS
Youna sorprende a Samahara Lobatón con inesperado detalle de ‘El patrón’: "Siempre está en las buenas y en las malas"

Youna sorprende a Samahara Lobatón con inesperado detalle de ‘El patrón’: "Siempre está en las buenas y en las malas"

LEER MÁS
Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: "Llevaría a mi hija"

Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: "Llevaría a mi hija"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Matilde León explica por qué Stefano Salvini apareció en estado de abandono en la calle: "Creamos un proyecto"

Matilde León explica por qué Stefano Salvini apareció en estado de abandono en la calle: "Creamos un proyecto"

LEER MÁS
Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

LEER MÁS
Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

JNE incorpora provisionalmente 10 alianzas electorales para que participen en las regionales y municipales 2026

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Espectáculos

Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

Alejandra Baigorria asegura que Said Palao está “desesperado” por tener un bebé: “Quiere a su hijo”

Muestran imágenes de revelación de género del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

JNE incorpora provisionalmente 10 alianzas electorales para que participen en las regionales y municipales 2026

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025