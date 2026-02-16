Samahara Lobatón se pronunció en sus redes sobre la salud de su menor hijo. | Composición LR / Google/ Samahara Lobatón Instagram

La tranquilidad vuelve poco a poco a la vida de Samahara Lobatón. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido confirmó que su hijo, fruto de su relación con Bryan Torres, logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos luego de atravesar un complejo cuadro de salud. El menor permaneció hospitalizado tras ser diagnosticado con bronquiolitis y neumonía severa, situación que mantuvo en vilo a su entorno más cercano.

La noticia fue recibida a través de la redes sociales de la hija de Melissa Klug, quien informó sobre la internación del pequeño. En su mensaje más reciente, la influencer se mostró optimista y dejó entrever que el alta médica estaría cerca, reforzando su esperanza con una frase que conmovió a muchos: “No falta nada para estar en casa”.

Samahara Lobatón confirma mejora en la salud de su hijo

Antes de esta evolución positiva, Samahara explicó públicamente cómo se originó el delicado estado del bebé. En una entrevista para 'Arriba mi gente', detalló que el menor, al ser prematuro, no contaba con las defensas necesarias para enfrentar una infección común. Según relató, el contagio se habría dado dentro del propio entorno familiar, pese a los cuidados extremos que mantenía en casa.

En ese contexto, la hija de Melissa Klug señaló que la situación la tomó por sorpresa, ya que intentó proteger a sus hijos de cualquier riesgo. Aun así, explicó que las condiciones propias del nacimiento anticipado influyeron en la gravedad del cuadro respiratorio.

El hijo menor de Samahara Lobatón salió de UCI.

Samahara comparte sensible mensaje tras la salida de UCI de su hijo

Tras confirmar que su hijo dejó la UCI, Samahara no ocultó su agradecimiento. Mediante un mensaje emotivo, expresó su fe y dio gracias por la recuperación del pequeño, dejando en claro que el proceso aún continúa, aunque con un panorama mucho más alentador.

La influencer también resaltó la fortaleza que ha debido mantener durante los días más difíciles. En declaraciones previas, confesó lo duro que resultó cumplir con sus responsabilidades diarias mientras enfrentaba la preocupación constante por la salud de su bebé, sin dejar de priorizar a sus otros hijos.

Samahara lloró tras delicado estado de salud de su hijo con Bryan Torres

Días antes de conocerse la buena noticia, Samahara se mostró vulnerable frente a cámaras al hablar del impacto emocional que atravesaba.

Sin embargo, la expareja de Bryan Torres remarcó que su principal motor era mantenerse firme por el bienestar de su familia. Ese testimonio generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.