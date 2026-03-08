Magaly Medina no se guardó nada sobre la relación entre Youna y Samahara Lobatón en la edición de 'Magaly TV, la firme' el 6 de marzo. | Foto: composición LR/TikTok/ATV

La aparición de Samahara Lobatón y Youna en transmisiones de TikTok ha vuelto a poner su relación en el centro de la atención pública. Los besos en vivo que compartieron recientemente, luego de que la influencer regresara una vez más a los Estados Unidos, reavivaron rumores de reconciliación y generaron comentarios entre sus seguidores, quienes especulan sobre un posible regreso de la pareja.

En medio de esa expectativa, Magaly Medina dedicó parte de su programa a analizar la dinámica que ambos muestran en la plataforma. La periodista cuestionó el vínculo, calificándolo de “reality”, y recordó los episodios más conflictivos de la relación entre la hija de Melissa Klug y el barbero, quienes son padres de una pequeña.

Vínculo entre Youna y Samahara genera cuestionamientos de Magaly Medina

Youna y Samahara Lobatón protagonizaron besos y otros momentos a pedido de sus fans, con el objetivo de vender sus rifas para recaudar fondos por el tratamiento que el barbero recibe en Estados Unidos contra el cáncer. Para Magaly Medina, sin embargo, el propósito inicial de Samahara, que era apoyar al padre de su hija, habría derivado en un inesperado vínculo sentimental.

“Una cosa es que quiera ayudar; hacer rifas, sorteos, lives para que este muchacho tenga plata para su curación en Estados Unidos, otra cosa es que se involucre emocionalmente, románticamente, con el padre de su primera hija”, cuestionó la ‘Urraca’.

En ese sentido, la periodista recordó las polémicas que envolvieron en el pasado a los jóvenes, quienes llegaron a denunciarse mutuamente de manera pública. “Ellos se acusaron de cosas atroces. Tenían unas peleas en las que hemos sido mediadores. Hemos visto sacándose los trapos sucios; él la acusó de sacarle un cuchillo y querer matarlo”, agregó.

Magaly Medina sobre Youna: “Que esté enfermo no significa que haya cambiado”

Pero la ‘Urraca’ no solo recordó las acusaciones que Youna lanzó contra Samahara, sino también los errores que él cometió durante su relación con la joven. En ese contexto, cuestionó que la influencer —quien aseguró estar recibiendo apoyo psicológico— retomara el vínculo con el barbero luego de que su reciente relación con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos, terminara en medio de una denuncia contra el cantante por agresión física.

“Después de tantos rajes, resulta que termina con Bryan y se va a refugiar en los brazos del ex. Hay que recordar cómo es el ex. Que esté enfermo no significa que haya cambiado. Debe cambiar de terapista. Tan malo será el actual que comienzan a añorar al ex. Siempre hay que acordarse y no olvidarse de las razones por las que dejaste a tu ex. ¿Eso ha cambiado acaso? Que el hombre esté enfermo no significa que haya cambiado”, polemizó.

Además, Magaly dejó en claro que, en su opinión, la historia entre Samahara y Youna no apunta a un desenlace positivo. “Miren los chapes; ellos están en su salsa. Su pretexto era hacer plata. Ellos están viviendo su propio reality, vamos a ver cómo termina. No termina como en las telenovelas, con el final feliz, por si acaso”, sentenció. Pese a mostrarse cariñosos en sus transmisiones, ambos han asegurado que no planean retomar su relación sentimental, lo que refuerza la incertidumbre sobre su vínculo.