¿Cuántos años tiene Abencia Meza y cuándo recuperaría su libertad tras la condena por el caso Alicia Delgado?

Abencia Meza, una de las figuras más mediáticas del folklore peruano, fue condenada a 30 años de prisión por el asesinato de la cantante Alicia Delgado, conocida como la ‘Princesa del Folklore’. El crimen ocurrió el 24 de junio de 2009, cuando Alicia fue brutalmente asesinada en su departamento en Surco. Abencia, quien en su momento fue amiga y colega de Delgado, fue sentenciada como la autora intelectual del asesinato. Aunque siempre ha sostenido su inocencia, la condena sigue siendo una de las más debatidas en el ámbito judicial peruano.

Actualmente, Abencia Meza tiene 49 años (nació el 7 de junio de 1975). Si se mantiene en prisión hasta el final de su condena, saldría en libertad el 22 de marzo de 2041. Su caso continúa siendo un tema de interés en los medios, sobre todo porque la cantante ha reaparecido en diversas entrevistas, reafirmando su inocencia. En una reciente aparición, incluso envió una carta a la presidenta Dina Boluarte para un posible indulto, lo que ha reavivado el debate sobre su culpabilidad.

La edad de Abencia Meza y su condena por el crimen de Alicia Delgado

Abencia Meza fue condenada a 30 años de prisión por ser la autora intelectual del asesinato de Alicia Delgado. La cantante había sido encontrada muerta con signos de tortura y múltiples puñaladas en su departamento. Las investigaciones iniciales apuntaron a César Mamanchura, quien trabajaba como chofer y asistente de Delgado, como el autor material del crimen. Mamanchura, tras ser detenido, confesó que había ejecutado el crimen bajo órdenes de Meza, lo que llevó a su procesamiento judicial. En 2012, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel sentenció a Abencia a la pena de 30 años de prisión.

A pesar de la condena, Abencia Meza ha mantenido su inocencia a lo largo de los años. La artista ha insistido en que no tuvo participación en el asesinato de Alicia y que todo lo que se ha dicho en su contra es falso. Actualmente, su condena culmina en 2041, cuando ella tendría 66 años, generando especulaciones sobre su posible liberación.

Abencia Meza tiene 49 años.

La confesión más inesperada de César Mamanchura revelada por la ‘Mecánica del folclore’

Recientemente, en el programa 'Evidencia oculta', César Mamanchura, quien cometió el asesinato de Alicia Delgado, realizó una revelación que podría cambiar el rumbo del caso. En una conversación con María Velásquez, ‘La Mecánica del Folklore’, Mamanchura sorprendió a todos al afirmar que actuó de manera independiente y no bajo la orden de Abencia Meza. “Le pregunté '¿tú lo hiciste?' y él me dijo que sí. Me detalló y fue terrorífico lo que me dijo. Después le pregunté 'dime la verdad, ¿Abencia te mandó?'. Me dijo que no y se cortó la comunicación”, reveló Velásquez en una entrevista. Esta afirmación contradice la versión oficial, que sostenía que Meza había sido la autora intelectual del asesinato.

El testimonio de Mamanchura ha generado nuevas dudas sobre la culpabilidad de Abencia Meza y ha abierto la posibilidad de que la justicia haya sido injusta en su caso. A pesar de esta nueva confesión, el futuro judicial de Meza sigue siendo incierto, pero esta declaración podría reabrir el caso y llevar a una nueva revisión de las pruebas y testimonios.