El actor peruano Carlos Alcántaravolvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que luce un notable cambio físico. En las imágenes, el recordado protagonista de la televisión nacional aparece entrenando y mostrando una figura mucho más definida, lo que rápidamente generó comentarios entre sus fans.

Este renovado aspecto del actor estaría relacionado con su preparación para volver a interpretar a ‘El Dragón’ en la recordada serie ‘La gran sangre’, uno de los papeles más emblemáticos de su carrera. Sin embargo, las imágenes también llegan en medio de un momento personal complejo, luego de que se reportara el fin de su matrimonio con Jossie Lindley a finales de febrero e inicios de marzo de 2026. Tras la ruptura, el comediante incluso fue captado por el programa de Magaly Medina y recientemente se conoció que se colocó el llamado ‘chip de la juventud’.

Carlos Alcántara y su gran cambio físico

La figura televisiva de Latina sorprendió a sus seguidores luego de compartir tres fotografías en su cuenta de Instagram, donde dejó ver el notable cambio físico que viene logrando en las últimas semanas. En las imágenes, el actual jurado del programa ‘Yo soy’ aparece mostrando una figura mucho más definida, resultado de un exigente proceso de entrenamiento que ha despertado múltiples reacciones entre sus fanáticos.

“Buenos días gente querida, aquí comparto mis avances hacia el personaje de ‘El Dragón’ gracias a un gran equipo. A esta edad todo cuesta más, pero llegaremos a abril con el cuerpo más definido y un buen estado físico gracias a un gran equipo”, escribió el actor en su mensaje.

Asimismo, Alcántara reveló algunos detalles de los resultados que viene obteniendo con su rutina de entrenamiento y disciplina física. “Bajando grasa corporal, definiendo músculos y bajando el abdomen”, agregó el comediante, dejando en evidencia el intenso trabajo que realiza para recuperar la condición física que exige su emblemático personaje.

Carlos Alcántara se coloca chip de la juventud

Carlos Alcántara atraviesa una nueva etapa personal tras su reciente separación de Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de cerca de 30 años. En medio de este periodo de cambios, el protagonista de ‘Asu mare’ volvió a llamar la atención al someterse a un procedimiento conocido popularmente como el “chip de la juventud”, un tratamiento que también ha sido utilizado por algunas figuras del espectáculo.

La noticia se conoció luego de que el propio actor apareciera en una publicación junto al médico deportólogo Jorge Villarán, quien reveló que el popular ‘Cachín’ decidió colocarse el llamado pellet de testosterona. De acuerdo con el especialista, este dispositivo se implanta en el cuerpo y libera la hormona de manera gradual en el organismo, lo que podría contribuir a mejorar la energía, el rendimiento físico y la libido.