Espectáculos

Carlos Alcántara impacta al mostrar su gran cambio físico tras el final de su matrimonio: "Llegaremos a abril con el cuerpo más definido"

¡Desatado! Tras culminar su relación de más de 30 años con su esposa, Carlos Alcántara arrancó suspiros y sorprendió a más de uno de sus seguidores al mostrar su impactante cambio físico.

Carlos Alcántara vive una nueva juventud tras separarse de su esposa. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
El actor peruano Carlos Alcántaravolvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que luce un notable cambio físico. En las imágenes, el recordado protagonista de la televisión nacional aparece entrenando y mostrando una figura mucho más definida, lo que rápidamente generó comentarios entre sus fans.

Este renovado aspecto del actor estaría relacionado con su preparación para volver a interpretar a ‘El Dragón’ en la recordada serie ‘La gran sangre’, uno de los papeles más emblemáticos de su carrera. Sin embargo, las imágenes también llegan en medio de un momento personal complejo, luego de que se reportara el fin de su matrimonio con Jossie Lindley a finales de febrero e inicios de marzo de 2026. Tras la ruptura, el comediante incluso fue captado por el programa de Magaly Medina y recientemente se conoció que se colocó el llamado ‘chip de la juventud’.

PUEDES VER: Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

lr.pe

Carlos Alcántara y su gran cambio físico

La figura televisiva de Latina sorprendió a sus seguidores luego de compartir tres fotografías en su cuenta de Instagram, donde dejó ver el notable cambio físico que viene logrando en las últimas semanas. En las imágenes, el actual jurado del programa ‘Yo soy’ aparece mostrando una figura mucho más definida, resultado de un exigente proceso de entrenamiento que ha despertado múltiples reacciones entre sus fanáticos.

“Buenos días gente querida, aquí comparto mis avances hacia el personaje de ‘El Dragón’ gracias a un gran equipo. A esta edad todo cuesta más, pero llegaremos a abril con el cuerpo más definido y un buen estado físico gracias a un gran equipo”, escribió el actor en su mensaje.

Asimismo, Alcántara reveló algunos detalles de los resultados que viene obteniendo con su rutina de entrenamiento y disciplina física. “Bajando grasa corporal, definiendo músculos y bajando el abdomen”, agregó el comediante, dejando en evidencia el intenso trabajo que realiza para recuperar la condición física que exige su emblemático personaje.

PUEDES VER: Carlos Alcántara habría puesto fin a su matrimonio de más de 15 años, según conductora de Willax

lr.pe

Carlos Alcántara se coloca chip de la juventud

Carlos Alcántara atraviesa una nueva etapa personal tras su reciente separación de Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de cerca de 30 años. En medio de este periodo de cambios, el protagonista de ‘Asu mare’ volvió a llamar la atención al someterse a un procedimiento conocido popularmente como el “chip de la juventud”, un tratamiento que también ha sido utilizado por algunas figuras del espectáculo.

La noticia se conoció luego de que el propio actor apareciera en una publicación junto al médico deportólogo Jorge Villarán, quien reveló que el popular ‘Cachín’ decidió colocarse el llamado pellet de testosterona. De acuerdo con el especialista, este dispositivo se implanta en el cuerpo y libera la hormona de manera gradual en el organismo, lo que podría contribuir a mejorar la energía, el rendimiento físico y la libido.

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

Carlos Alcántara habría puesto fin a su matrimonio de más de 15 años, según conductora de Willax

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

