Andrea Llosa cuestiona a Marisel Linares por ocultar que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano: “Creo que ahí se equivocó”

Andrea Llosa sorprendió también al revelar que decidió escribirle personalmente a Marisel Linares con el objetivo de tenerla en su nuevo programa de Panamericana. “Ella decidirá dónde quiere hablar”, sostuvo. 

Andrea Llosa estrenará este lunes 9 de marzo su nuevo programa 'La verdad a prueba en Panamericana. Foto: Silvana Quiñonez/ URPI-LR/Instagram.
Marisel Linares continúa en el ojo de la polémica luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra su hijastro, Adrián Villar, quien atropelló y causó la muerte de Lizeth Marzano en San Isidro. La periodista también ha sido vinculada al caso por encubrimiento personal y deberá rendir su manifestación en una audiencia que se realizará en los próximos días.  

Frente a esto, Andrea Llosa decidió hablar por primera vez sobre el tema y señaló que la exconductora de Willax hizo mal en ocultar que su hijastro fue quien ocasionó la muerte de la deportista y que luego se dio a la fuga. “Creo que ahí se equivocó", declaró a La República la conductora del nuevo programa ‘La verdad a prueba’, de Panamericana.  

lr.pe

Andrea Llosa critica a Marisel Linares por comunicado que lanzó tras la muerte de Marzano

Andrea Llosa, de 50 años, cuestionó el gesto de Marisel Linares de emitir un comunicado luego de confirmarse la muerte de Lizeth Marzano, en el que negó saber quién manejaba su camioneta implicada en el accidente, sin mencionar directamente al responsable: su hijastro, Adrián Villar.

"No tengo idea de lo que pudo haber pasado por su cabeza, no es mi amiga, no sé por qué habrá tomado esa decisión. Creo que lo peor que hizo fue lanzar un comunicado y decir que había sido su carro, pero que lo estaba traspasando y no dar el nombre de su hijastro. Creo que ahí se equivocó", señaló la presentadora a La República.

lr.pe

Andrea Llosa sueña con tener a Marisel Linares en su nuevo programa de Panamericana

Andrea Llosa estrenará este lunes 9 de marzo a las 19:30 horas por Panamericana TV su nuevo programa, ‘La verdad a prueba’. Durante la conversación con este medio, la comunicadora no ocultó su deseo de tener a Marisel Linares como invitada, a quien ya le escribió para intentar convencerla. “Creo que todos los periodistas queremos tenerla, conversar con ella. Yo le escribí. Asumo que ella tomará la decisión de dónde quiera hablar”, declaró.

La exconductora de ‘Nunca más’ también reflexionó sobre la importancia de la credibilidad periodística cuando alguien se ve envuelta en un caso policial y envió condolencias a la familia de Lizeth Marzano.  

"Es triste porque los periodistas vivimos de la credibilidad (...) no creo que uno pueda recuperar la credibilidad, sobre todo cuando estás inmerso en un caso tan polémico, judicial, policial y tú eres conductora de noticias. Lamento mucho lo que ha pasado, sobre todo por la persona que murió y pudo ser salvada", finalizó.

