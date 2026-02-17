Andrea Llosa respondió con firmeza a Magaly Medina tras sus polémicas afirmaciones sobre el rating. Días atrás, la conductora de 'Magaly TV, la firme' sorprendió al señalar que su excolega en ATV le dejaba "4 puntos" de colchón con su programa 'Andrea'.

La periodista de 42 años, quien regresa a Panamericana Televisión luego de más de 20 años, no se quedó callada y decidió mostrar cifras para desmentir a Medina, cuestionando además su manera de trabajar en equipo.

Magaly Medina sobre el rating de 'Andrea': "Me dejaba 4 puntos"

Las declaraciones de Magaly Medina se dieron en el marco del estreno de 'Esto es amor', el nuevo espacio que ocupa el horario de Andrea. Ante la llegada de este formato, conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, la 'Urraca' no dudó en referirse al rating que le dejaba el programa de Andrea Llosa.

"Ya sobreviví a la otra (Andrea). Por lo menos la otra hacía más y yo me quejaba porque me dejaba cuatro puntos. Me quejaba porque yo soy ambiciosa, yo necesito siempre más. A mí me gusta ganar, a mí no me gusta quedarme en la mediocridad", afirmó Medina. Sus palabras generaron revuelo en redes sociales y provocaron la reacción de Llosa.

Andrea Llosa le responde a Magaly Medina

La nueva figura de Panamericana TV salió al frente para responder a Magaly Medina, cuestionándola por poner en duda la labor de ella y de su equipo en 'Andrea'. "No ando metida en chismes con gente simplona. Además, me he enterado que esta persona anda hablando de un supuesto colchón fofo con hueco que yo le dejaba. Cuando habla de colchón, habla de mi trabajo y del trabajo de mi equipo. Cuatro puntos dices que te dejaba, ¿no?", increpó.

La periodista no se limitó a sus palabras y mostró un historial de rating de su programa y de 'Magaly TV, la firme', evidenciando que en varias ocasiones dejaba más de seis puntos a la 'Urraca', pero que luego su espacio descendía. "Primera semana de noviembre del 2025. Lunes, 3 de noviembre, le dejamos 6,4 y ella lo bajó a 5,4. Bueno, el martes le irá mejor. Martes 4, le dejamos 6,3 y ella lo subió a 7, le sirvió el colchón. Miércoles 5, le dejamos 6,5 y ella, uy, lo bajó, qué roche, lo bajó hasta 5.5 puntos", precisó.

Si bien reconoció que hubo ocasiones en que 'Andrea' sí llegó a marcar 4 puntos, Llosa dejó en claro que no era lo habitual. Además, aprovechó para lanzar un dardo directo a su excolega de ATV, comparándola con un personaje de 'El Señor de los Anillos'. "Ella no es ambiciosa, es una suerte de Gollum. Todo para ella. Cree que todos tienen que trabajar para ella. No, así no es. No eres la dueña del canal", sentenció.