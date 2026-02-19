Las tensiones entre Magaly Medina y Andrea Llosa siguen escalando. En su reciente programa, la conductora de espectáculos respondió con cifras en mano a los comentarios de su excompañera de ATV, quien había minimizado el rendimiento de 'Magaly TV, la firme' y cuestionado su rating.

El cruce de declaraciones comenzó cuando Medina criticó el 'colchón' de audiencia que recibía del espacio de Llosa, afirmando que se quejaba de los 4 puntos que registraba. La periodista de investigación replicó mostrando mediciones en las que su programa superaba los 6 puntos y señaló a Magaly por supuestamente reducir la sintonía.

"Ahora el 'colchón' me ganaba, ¿no?": Magaly Medina responde a Andrea Llosa

A través de su plataforma en ATV, Magaly Medina reaccionó con ironía a las recientes declaraciones de Andrea Llosa. "Ahora resulta que se ha puesto de moda el 'colchón'. Ahora el 'colchón' me ganaba, ¿no? Dame esos segundos que dicen que me ganaba; los minutos. Tres minutos. 'Yo le dejaba 5 puntos, 6 puntos, y ella lo bajaba a 4'. ¿Tres minutos definen un programa de 1 hora y 20, que es lo que yo hago todos los días?", manifestó la conductora.

La popular 'Urraca' sostuvo que su excolega habría mostrado únicamente fragmentos —todo indicaría que de la parte final de su espacio— en los que alcanzaba cifras superiores, sin reflejar el promedio general que determina el verdadero desempeño de un programa. "Les quiero contar que en televisión no se mide por 3 minutos tu éxito, tu rating. Se mide por 1 hora que tú haces. Vamos a hablar de resultados. Hay otros que dicen: 'Yo tengo 9 puntos'. ¿De dónde? Claro, manipulan las cifras", añadió, dejando en claro que la discusión sobre el rating no puede basarse en momentos aislados.

Magaly Medina muestra cifras de su rating y el de Andrea Llosa

En ese contexto, Magaly comenzó a mostrar distintos cuadros de medición de audiencia correspondientes a programas emitidos en Lima y otras ciudades durante 2025, comparando resultados de ATV, América TV y Latina. La conductora explicó que había seleccionado fechas específicas de varios meses, aunque aseguró que podría haber exhibido todos los registros del año. En uno de esos ejemplos, 'Magaly TV, la firme' aparecía en la posición 11 con 8,5 puntos, mientras que 'Andrea' figuraba en el puesto 32 con 4,2 puntos. "¿De qué te sirve que dejes el programa en 6 puntos cuando eso haces en 3 minutos de la hora?", cuestionó.

Más adelante, Medina corroboró con otra imagen que su espacio logró la casilla 10 con 9 puntos y que el espacio de Andrea Llosa estaba en la ubicación 20 con 4,4 puntos. "Señálale la triste realidad para a ver si se ubican (...). Estos son los resultados finales, de la hora y 20, no de tres minutos que no definen ningún programa, pero cuando eso se cuenta de alguna manera, la gente se lo cree. No hay que engañar", cuestionó.

En otro momento, la periodista lanzó un mensaje aún más contundente contra Llosa, quien vuelve a Panamericana tras su salida de ATV. "La paja envidiosa, mentirosa. Esa es la realidad. No es que te dejen los últimos minutos, es todo el programa. No me vengan ahora a manipular, a estas alturas del partido. Si de verdad hubiera tenido lo que dice, ¿ustedes creen que no estaría acá? Los programas se defienden por cifras y por auspiciadores. Si ella fuera exitosa, la hubieran perseguido para que firme el contrato, no le hubieran dicho bye bye", sentenció.