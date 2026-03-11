Nilver Huarac se pronuncia tras condena de 9 años en su contra: “La sentencia no se encuentra firme”

Nilver Huarac se pronunció públicamente luego de que el Poder Judicial dictara una sentencia en primera instancia que lo condena a nueve años de prisión por el caso del festival Chimpún Callao. A través de sus redes sociales, el empresario difundió un comunicado en el que aseguró que la decisión judicial “no se encuentra firme”.

La resolución está vinculada a las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao, un evento organizado con recursos del Gobierno Regional del Callao. Según la acusación fiscal, los implicados habrían concertado acciones para que el dinero recaudado por la venta de entradas del evento no ingresara a las cuentas del gobierno regional.

Comunicado de Nilver Huarac. Foto: Instagram

Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia y anuncia apelación

Tras conocerse la decisión judicial, Nilver Huarac utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado dirigido a la opinión pública. En el documento, que incluye la firma de su defensa legal, el productor musical explicó su posición frente al proceso que ahora enfrenta.

En el mensaje, el empresario confirmó que el 30 de enero de 2026 se emitió una sentencia en primera instancia que le impone nueve años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada en calidad de cómplice primario.

Sin embargo, en el pronunciamiento enfatizó que la decisión judicial aún no es definitiva. “La sentencia no se encuentra firme”, se lee en el documento difundido en sus redes sociales.

Asimismo, el productor musical señaló que la ejecución de la pena ha sido suspendida mientras el proceso continúa su trámite en las instancias correspondientes. En ese sentido, su defensa anunció que presentará un recurso de apelación ante la Sala Penal de Apelaciones del Callao.

Poder Judicial dicta condena por caso Chimpún Callao

La sentencia del Poder Judicial también incluyó a tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao vinculados al manejo del festival. En el proceso fueron condenados la exgerente María Ramos, el exgerente Cristian Hernández y el exjefe de Logística Juan Solís.

De acuerdo con la investigación, los implicados habrían concertado para que el dinero recaudado por la venta de entradas del festival no ingresara a las cuentas del Gobierno Regional del Callao.

Según la acusación, el evento fue financiado íntegramente con recursos públicos; sin embargo, los contratos no habrían regulado adecuadamente el cobro de los boletos. Esto habría permitido que el productor musical recaudara más de S/440.000 por la venta de entradas, dinero que no habría sido reportado a las arcas de la entidad. Además, el Poder Judicial dispuso que los sentenciados paguen una reparación civil de S/568.708 a favor del Estado.