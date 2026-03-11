HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Nilver Huarac se pronuncia tras condena de 9 años en su contra: “La sentencia no se encuentra firme”

El productor musical emitió un comunicado en sus redes sociales luego de que el Poder Judicial dictara una resolución en su contra y señaló que su defensa presentará un recurso de apelación.

Nilver Huarac respondió tras la sentencia de 9 años por el caso Chimpún Callao. Foto: Composición LR
Nilver Huarac respondió tras la sentencia de 9 años por el caso Chimpún Callao. Foto: Composición LR

Nilver Huarac se pronunció públicamente luego de que el Poder Judicial dictara una sentencia en primera instancia que lo condena a nueve años de prisión por el caso del festival Chimpún Callao. A través de sus redes sociales, el empresario difundió un comunicado en el que aseguró que la decisión judicial “no se encuentra firme”.

La resolución está vinculada a las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao, un evento organizado con recursos del Gobierno Regional del Callao. Según la acusación fiscal, los implicados habrían concertado acciones para que el dinero recaudado por la venta de entradas del evento no ingresara a las cuentas del gobierno regional.

PUEDES VER: Janet Barboza se quiebra al exponer el sacrificio que hizo por criar a su hija con Nilver Huarác: "Ha tenido un precio"

lr.pe
Comunicado de Nilver Huarac. Foto: Instagram

Comunicado de Nilver Huarac. Foto: Instagram

Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia y anuncia apelación

Tras conocerse la decisión judicial, Nilver Huarac utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado dirigido a la opinión pública. En el documento, que incluye la firma de su defensa legal, el productor musical explicó su posición frente al proceso que ahora enfrenta.

En el mensaje, el empresario confirmó que el 30 de enero de 2026 se emitió una sentencia en primera instancia que le impone nueve años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada en calidad de cómplice primario.

PUEDES VER: Nílver Huarac expone delicado estado de salud de su hija Alondra: fue internada de emergencia en clínica local

lr.pe

Sin embargo, en el pronunciamiento enfatizó que la decisión judicial aún no es definitiva. “La sentencia no se encuentra firme”, se lee en el documento difundido en sus redes sociales.

Asimismo, el productor musical señaló que la ejecución de la pena ha sido suspendida mientras el proceso continúa su trámite en las instancias correspondientes. En ese sentido, su defensa anunció que presentará un recurso de apelación ante la Sala Penal de Apelaciones del Callao.

Poder Judicial dicta condena por caso Chimpún Callao

La sentencia del Poder Judicial también incluyó a tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao vinculados al manejo del festival. En el proceso fueron condenados la exgerente María Ramos, el exgerente Cristian Hernández y el exjefe de Logística Juan Solís.

De acuerdo con la investigación, los implicados habrían concertado para que el dinero recaudado por la venta de entradas del festival no ingresara a las cuentas del Gobierno Regional del Callao.

Según la acusación, el evento fue financiado íntegramente con recursos públicos; sin embargo, los contratos no habrían regulado adecuadamente el cobro de los boletos. Esto habría permitido que el productor musical recaudara más de S/440.000 por la venta de entradas, dinero que no habría sido reportado a las arcas de la entidad. Además, el Poder Judicial dispuso que los sentenciados paguen una reparación civil de S/568.708 a favor del Estado.

Notas relacionadas
Janet Barboza se quiebra al exponer el sacrificio que hizo por criar a su hija con Nilver Huarác: "Ha tenido un precio"

Janet Barboza se quiebra al exponer el sacrificio que hizo por criar a su hija con Nilver Huarác: "Ha tenido un precio"

LEER MÁS
Alondra Huarac es retirada en silla de ruedas en plena grabación de su programa por problemas de salud

Alondra Huarac es retirada en silla de ruedas en plena grabación de su programa por problemas de salud

LEER MÁS
Nílver Huarac expone delicado estado de salud de su hija Alondra: fue internada de emergencia en clínica local

Nílver Huarac expone delicado estado de salud de su hija Alondra: fue internada de emergencia en clínica local

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de la hija de Angye Zapata es asesinado a balazos en la entrada de un condominio en Bellavista

Padre de la hija de Angye Zapata es asesinado a balazos en la entrada de un condominio en Bellavista

LEER MÁS
Gabriel Calvo se rectifica tras recibir carta notarial de Carlos Zambrano por asegurar que invitó a su amiga a su casa: "Dicha afirmación es falsa"

Gabriel Calvo se rectifica tras recibir carta notarial de Carlos Zambrano por asegurar que invitó a su amiga a su casa: "Dicha afirmación es falsa"

LEER MÁS
Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Pasajes de transporte público aumentan hasta en S/1 debido al incremento del precio de los combustibles

Espectáculos

Padre de la hija de Angye Zapata es asesinado a balazos en la entrada de un condominio en Bellavista

Melissa Loza conmueve al revelar la muerte de su madre tras dura batalla contra el cáncer: "Luchó hasta el final"

Alessia Rovegno habla sobre primer bebé que está esperando Hugo García con Isabela Ladera: "Un hijo siempre es una bendición"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Podemos exige medidas concretas de seguridad ciudadana al gabinete de Miralles para dar el voto de confianza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025