Monserrat Seminario se pronunció por primera vez luego de que Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, anunciara en televisión nacional que solicitó el divorcio tras más de 17 años de relación con la madre de sus dos hijas menores. La piurana expresó su decepción y aseguró que personas cercanas al humorista estarían influyendo en las decisiones del artista.

Además, Seminario criticó que Melcochita este dejando de lado a su hija mayor, Constanza. "Él está diciendo que solamente tiene dos hijas", señaló, dejando claro que los conflictos entre ellos no deberían afectar a los menores. "No tiene por qué meter a los niños (...) Si nos vamos a separar, tiene que darles a las tres", subrayó de manera tajante.

Monserrat Seminario sobre los rumores de infidelidad

Tras el anuncio del humorista, Seminario cuestionó: "Si se acabó el amor hace seis meses, ¿por qué estuvo conmigo hasta hace poco? Yo lo tenía acá bien limpio, presentable, cuidado", declaró a Trome. Asimismo, aclaró que los videos que mostraron la ropa y objetos de las hijas mayores de Melcochita no reflejan la realidad: la ropa estaba limpia, planchada y doblada, y la bolsa blanca que mostraron contenía medicina.

Además, la piurana indicó que su entorno cercano estaría difundiendo rumores de infidelidad recientes, cuando la realidad es que ocurrieron años atrás, antes de la decisión de separarse. "Me duele porque es el padre de mis hijas. Estoy decepcionada como mujer porque se deja manipular por unos 'manganzones' que nunca se preocupan por él", agregó.

Monserrat Seminario le recuerda a Melcochita que siempre estuvo a su lado

La aún esposa de Pablo Villanueva, recordó su apoyo incondicional en momentos difíciles: " Cuando estuvo con neumonía, me la pasé con él en el hospital ocho días sin dormir, igual con lo del accidente, sentada en la comisaría, ¿quién le pagó los dos abogados? Eso no se acuerda".

Finalmente, Seminario manifestó su disposición a iniciar una nueva vida y espera que Melcochita le autorice viajar a España con sus hijas. Además, señaló que los hijos mayores del humorista "han querido recuperar a la 'gallinita de los huevos de oro'" y que el humorista ha olvidado que sus hijos mayores lo dejaron sin dinero.