Bailarina Aixa Serapión reaparece y revela cuánto gana por hora cuidando niños en Suiza: “No me da pena decirlo”

La bailarina Aixa Separación también reveló que tiene planes de casarse con su joven novio europeo tras confesar tiempo atrás su bisexualidad.  

Aixa Serapión radica en Ginebra desde hace dos años junto a su novio suizo Sven. Foto: Composición LR/Instagram.

Aixa Serapión retornó al Perú de vacaciones, ya que actualmente radica en Suiza desde hace dos años, país donde mantiene una relación sentimental con un joven de ese país. Esto ocurre después de haber confesado su bisexualidad y protagonizado largos romances con mujeres. Incluso, tiempo atrás reveló su deseo de convertirse en madre junto a una de ellas.   

La bailarina concedió una entrevista en la que habló de distintos aspectos de su vida actual. Uno de los temas que más llamó la atención fue sobre el trabajo que le está permitiendo solventarse económicamente en Europa: El cuidado de niños. “No me da pena decirlo”, contó Aixa a Trome, asegurando además que el sueldo es muy bueno. “Por una hora te pagan muy bien y hay papás que te contratan todo el día”, señaló.

Cabe recordar que Aixa Serapión, hoy de 34 años, es recordada por haber sido una figura del espectáculo peruano gracias a su faceta como bailarina en el programa ‘La movida de Janet Barboza’, además de sus mediáticos romances con ‘Tomate’ Barraza y el exfutbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz.

PUEDES VER: Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: 'No lo he contado nunca'

Aixa Serapión revela cuánto gana por hora cuidando niños en Suiza

Aixa Serapión, natural de la selva peruana, sorprendió al revelar que gana 100 francos suizos por hora cuidando niños en Suiza, lo que al tipo de cambio equivale a S/250. “Hay papás que te contratan todo el día. Te pagan bien y se gana bien”, declaró la influencer a Trome. En conclusión, en cinco horas puede llegar a obtener S/1,250, una cifra similar al sueldo mínimo en Perú.

Además, contó que también trabajó como limpiadora de departamentos y oficinas; sin embargo, el pago es menor. 50 francos por hora, es decir, alrededor de S/100. “Por los niños te pagan más”, precisó.

Agregó que dicta clases de baile, su especialidad, aunque al inicio enfrentó dificultades debido a la barrera del idioma. La influencer viajó inicialmente por tres meses para visitar a su hermana menor, pero al encontrar oportunidades laborales decidió quedarse y ya lleva más de dos años en Suiza.  

PUEDES VER: Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: 'Estaré bien'

¿Quién es el novio suizo de Aixa Serapión y a qué se dedica?

Durante la conversación, Aixa Serapión reveló que su novio es suizo y se llama Sven, además de ser menor que ella. “Yo tengo 34 y él tiene 29, va a cumplir 30”, contó la bailarina, quien detalló que llevan un año de relación y que tiene planes de casarse y formar una familia.

Asimismo, aseguró que su pareja es dueño de una empresa de pinturas y que se muere por estar en el Perú, ya que en Suiza el clima frío y la nieve pueden resultar monótonos. “Él se muere, parece peruano. Se muere por conocer la selva, se muere por venir aquí. Va a venir a conocer”, contó a Trome.  

