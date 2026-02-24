Susan Villanueva a aseguró públicamente que la responsable de una presunta traición en la relación de su padre fue Monserrat Seminario. “Ella es la que ha sido infiel, mi papá no sacó los pies del plato”, afirmó en delcarciones a trome, señalando que incluso existirían pruebas que respaldarían su versión. Incluso, junto con su papá conversaron en el prgrama de Magaly Medina desde Estados Unidos, donde se encuentra realizando actividades pendientes.

El humorista y sonero manifestó su deseo de iniciar un proceso de divorcio, luego de haberse casado por civil en 2017. Según relató Susan Villanueva, la presunta infidelidad habría ocurrido con alguien cercano al comediante, lo que agravaría la situación. “Iba a la casa, compartía con ellos, salía con él, era su amigo”, sostuvo. Además, insistió en que su padre ya cuenta con asesoría legal para seguir los pasos correspondientes conforme a la ley.

Susan Villanueva acusa de infiel a Monserrat en su relación con Melcochita

La hija del actor cómico aseguró que tiene pruebas contra Monserrat, a quien acusa de haberle sido infiel a su padre de 89 años. Susan fue consultada si el supuesto 'amante' se trataba de una persona identificada como “Eduardo”. "La señora dijo que lo engañó hace años, quizás lo ha vuelto a engañar con su amigo", confesó la mayor de los Villanueva.

Susan Villanueva desmintió que ella y sus hermanos tengan alguna responsabilidad en la decisión de su padre de divorciarse de su esposa: “No tenemos nada que ver en su decisión, nosotros no somos su colchón; ella ha sido infiel”. Además, se refirió a la decisión de Monserrat de viajar a España con las hijas del cómico: “El hermano (de Monserrat) le escribió a mi papá y le dijo: ‘No sé para qué va a venir, porque acá sí se sabe que es una vaga’”.

También defendió el comportamiento de su padre, afirmando que él habría enviado dinero para cubrir gastos familiares. “Lo primero que ganó en Estados Unidos le mandó a ella para que pague la casa, le compró cosas a sus hijas. Si dice que quiere a sus hijas por qué no pagó el colegio pues debía siete meses, tres meses de casa y cuatro meses de luz", añadió.

Monserrat niega haberle sido infiel a Meñcochita durante su matrimonio

Por su parte, Monserrat reconoció que en el pasado intentó rehacer su vida sentimental, pero aclaró que ocurrió durante un periodo en el que ya no convivía con el comediante. Según explicó, la relación atravesaba entonces una ruptura y su decisión respondió al deseo de iniciar una nueva etapa personal. “Eso fue años atrás cuando estuvimos separados y ya no quería volver con él”, manifestó.

La aún esposa del artista negó que exista una traición reciente y sostuvo que los hechos mencionados pertenecen a una etapa pasada. Mientras tanto, también trascendió que ella tendría planes de viajar a España junto a sus hijas, dos de ellas fruto de su relación con Melcochita.