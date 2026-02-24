HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Espectáculos

Susan Villanueva acusa a Monserrat Seminario de haber sido infiel a Melcochita: "Salía con él, era su amigo"

La hija de Melcohita asegura tener pruebas de la supuesta traición de Monserrat mientras mantenía una relación con el actor cómico de 89 años, quien reveló su deseo de divorciarse.

Susan Villanueva. Foto: composición LR/difusión
Susan Villanueva. Foto: composición LR/difusión

Susan Villanueva a aseguró públicamente que la responsable de una presunta traición en la relación de su padre fue Monserrat Seminario. “Ella es la que ha sido infiel, mi papá no sacó los pies del plato”, afirmó en delcarciones a trome, señalando que incluso existirían pruebas que respaldarían su versión. Incluso, junto con su papá conversaron en el prgrama de Magaly Medina desde Estados Unidos, donde se encuentra realizando actividades pendientes.

El humorista y sonero manifestó su deseo de iniciar un proceso de divorcio, luego de haberse casado por civil en 2017. Según relató Susan Villanueva, la presunta infidelidad habría ocurrido con alguien cercano al comediante, lo que agravaría la situación. “Iba a la casa, compartía con ellos, salía con él, era su amigo”, sostuvo. Además, insistió en que su padre ya cuenta con asesoría legal para seguir los pasos correspondientes conforme a la ley.

PUEDES VER: Melcochita responde a Monserrat Seminario por acusarlo de no querer hacerse cargo de sus 3 hijas: 'No van a estar desamparadas'

lr.pe

Susan Villanueva acusa de infiel a Monserrat en su relación con Melcochita

La hija del actor cómico aseguró que tiene pruebas contra Monserrat, a quien acusa de haberle sido infiel a su padre de 89 años. Susan fue consultada si el supuesto 'amante' se trataba de una persona identificada como “Eduardo”. "La señora dijo que lo engañó hace años, quizás lo ha vuelto a engañar con su amigo", confesó la mayor de los Villanueva.

Susan Villanueva desmintió que ella y sus hermanos tengan alguna responsabilidad en la decisión de su padre de divorciarse de su esposa: “No tenemos nada que ver en su decisión, nosotros no somos su colchón; ella ha sido infiel”. Además, se refirió a la decisión de Monserrat de viajar a España con las hijas del cómico: “El hermano (de Monserrat) le escribió a mi papá y le dijo: ‘No sé para qué va a venir, porque acá sí se sabe que es una vaga’”.

También defendió el comportamiento de su padre, afirmando que él habría enviado dinero para cubrir gastos familiares. “Lo primero que ganó en Estados Unidos le mandó a ella para que pague la casa, le compró cosas a sus hijas. Si dice que quiere a sus hijas por qué no pagó el colegio pues debía siete meses, tres meses de casa y cuatro meses de luz", añadió.

PUEDES VER: Melcochita reafirma su intención de divorciarse de Monserrat Seminario: 'En vez de hacerme mal, me ha hecho un bien'

lr.pe

Monserrat niega haberle sido infiel a Meñcochita durante su matrimonio

Por su parte, Monserrat reconoció que en el pasado intentó rehacer su vida sentimental, pero aclaró que ocurrió durante un periodo en el que ya no convivía con el comediante. Según explicó, la relación atravesaba entonces una ruptura y su decisión respondió al deseo de iniciar una nueva etapa personal. “Eso fue años atrás cuando estuvimos separados y ya no quería volver con él”, manifestó.

La aún esposa del artista negó que exista una traición reciente y sostuvo que los hechos mencionados pertenecen a una etapa pasada. Mientras tanto, también trascendió que ella tendría planes de viajar a España junto a sus hijas, dos de ellas fruto de su relación con Melcochita.

Notas relacionadas
Melcochita responde a Monserrat Seminario por acusarlo de no querer hacerse cargo de sus 3 hijas: "No van a estar desamparadas"

Melcochita responde a Monserrat Seminario por acusarlo de no querer hacerse cargo de sus 3 hijas: "No van a estar desamparadas"

LEER MÁS
Melcochita reafirma su intención de divorciarse de Monserrat Seminario: "En vez de hacerme mal, me ha hecho un bien"

Melcochita reafirma su intención de divorciarse de Monserrat Seminario: "En vez de hacerme mal, me ha hecho un bien"

LEER MÁS
Monserrat Seminario acusa a terceros de influenciar a Melcochita tras anuncio de divorcio: “Se deja manipular"

Monserrat Seminario acusa a terceros de influenciar a Melcochita tras anuncio de divorcio: “Se deja manipular"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina confirma identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

Magaly Medina confirma identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

LEER MÁS
Exvoleibolista Cecilia Tait se emociona al llevar a su hija mayor al altar en romántica boda frente al mar

Exvoleibolista Cecilia Tait se emociona al llevar a su hija mayor al altar en romántica boda frente al mar

LEER MÁS
Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina revela la identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

El Niño Costero 2026 ya comenzó y podría intensificarse antes de julio, según Senamhi

Bassco Soyer reapareció con todo en la Liga sub-23 de Portugal: brindó 2 asistencias tras cumplir su fecha de suspensión

Espectáculos

Magaly Medina revela la identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: esta es la diferencia de edad entre ambos

Nicole Vargas, exintegrante de 'La voz kids' Colombia, falleció tras ser embestida por auto: conductor optó por darse a la fuga

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Hernando de Soto EN VIVO: HOY José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete

Congresista Diana Gonzáles habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025