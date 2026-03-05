HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

El cómico Melcochita reapareció desde Estados Unidos en una entrevista con Magaly Medina, donde respondió a las acusaciones que hizo su aún esposa, Monserrat Seminario, en el programa.

Melcochita también descartó que la denuncia contra Monserrat Seminario sea una venganza por la presunta infidelidad de su esposa.
Melcochita también descartó que la denuncia contra Monserrat Seminario sea una venganza por la presunta infidelidad de su esposa. | Foto: composición LR/Instagram

Pablo Villanueva 'Melcochita' reapareció desde Estados Unidos para responder a las recientes declaraciones que su aún esposa, Monserrat Seminario, realizó en 'Magaly TV, la firme'. En una entrevista en vivo para el mismo programa conducido por Magaly Medina, el reconocido cómico y sonero peruano admitió su error luego de que la madre de sus últimas hijas revelara en el espacio de ATV un chat que lo dejaba muy mal parado al mostrarlo exigiéndole S/15.000 para volver a su hogar.

El comediante de 89 años calificó como "un momento de cólera" el reclamo de la fuerte suma de dinero que había realizado en el mensaje y que la propia Monserrat previamente había considerado como un "chantaje" hacia su persona.

PUEDES VER: Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: 'Eso es chantaje'

lr.pe

Melcochita descarta venganza contra Monserrat Seminario

Todo ocurrió en la transmisión de 'Magaly TV, la firme' el 5 de marzo, edición en la que Melcochita apareció para hablar sobre la mediática separación de Monserrat Seminario, que actualmente ha derivado en una denuncia fiscal por parte del cómico por presunta violencia. Al abordar la acción legal, la 'Urraca' no dudó en preguntarle al sonero si se trataba de una venganza contra su aún esposa debido al video en el que aparece besando a otro hombre.

Ante la pregunta, Pablo Villanueva descartó con firmeza esa situación y expresó la consideración que tiene hacia Seminario más allá de toda polémica. "No es venganza. Yo respeto siempre a la mujer porque además es madre de mis hijas. Si es que ha estado o no, es su vida. Ya seguro no me amaba, pero yo respeto a la señora", declaró.

PUEDES VER: Monserrat Seminario acusa a Melcochita de ser 'ludópata' y perder más de S/5.000 en casinos: 'Yo le daba a él'

lr.pe

"Fue un momento de cólera": Melcochita sobre chat expuesto por Monserrat

En esa línea, Medina recordó a Melcochita un chat expuesto por Monserrat Seminario, en el que él criticaba al hombre con quien supuestamente su esposa lo engañó. La 'Urraca' le señaló que se mostraba 'picón', a lo que el comediante respondió que atravesaba un mal momento al cuestionarse en qué había fallado para que la madre de sus hijas lo dejara.

La periodista mencionó entonces que fue Pablo Villanueva quien se fue de casa, mas no Monserrat, y el abogado del humorista aclaró que lo hizo por motivos de trabajo. En ese instante, Magaly sacó a relucir la fuerte amenaza de Melcochita hacia su esposa: la exigencia de un pago de S/15.000 para volver al hogar. "¿O sea, todo se trató de dinero aquí", agregó Medina.

No obstante, Villanueva insistió en que sus palabras fueron producto de la mala situación que atravesaba. "¿No te estoy diciendo que en ese momento erré? Fue un momento de cólera. ¿O no lo dije? ¿Para qué yo quiero que me dé S/15.000?", aseguró.

Notas relacionadas
Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: “Eso es chantaje”

Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: “Eso es chantaje”

LEER MÁS
Monserrat Seminario acusa a Melcochita de ser "ludópata" y perder más de S/5.000 en casinos: "Yo le daba a él"

Monserrat Seminario acusa a Melcochita de ser "ludópata" y perder más de S/5.000 en casinos: "Yo le daba a él"

LEER MÁS
Melcochita sorprende al revelar que muchas mujeres lo llaman tras separación de Monserrat Seminario: "Quiero estar solo"

Melcochita sorprende al revelar que muchas mujeres lo llaman tras separación de Monserrat Seminario: "Quiero estar solo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

LEER MÁS
Alessandra Fuller sorprende al afirmar que Mayra Goñi y Rodrigo Brand, protagonistas de 'Valentina valiente', se besaron en discoteca

Alessandra Fuller sorprende al afirmar que Mayra Goñi y Rodrigo Brand, protagonistas de 'Valentina valiente', se besaron en discoteca

LEER MÁS
Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

Pueblos originarios advierten que jóvenes pierden identidad cultural por nuevas tendencias

Relámpagos y descargas eléctricas sorprenden a vecinos de Chosica, Chaclacayo y otros distritos de Lima Este

Espectáculos

Alessandra Fuller sorprende al afirmar que Mayra Goñi y Rodrigo Brand, protagonistas de 'Valentina valiente', se besaron en discoteca

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Corazón Serrano da gran salto internacional tras ser entrevistadas por la revista Billboard Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025