Melcochita también descartó que la denuncia contra Monserrat Seminario sea una venganza por la presunta infidelidad de su esposa. | Foto: composición LR/Instagram

Melcochita también descartó que la denuncia contra Monserrat Seminario sea una venganza por la presunta infidelidad de su esposa. | Foto: composición LR/Instagram

Pablo Villanueva 'Melcochita' reapareció desde Estados Unidos para responder a las recientes declaraciones que su aún esposa, Monserrat Seminario, realizó en 'Magaly TV, la firme'. En una entrevista en vivo para el mismo programa conducido por Magaly Medina, el reconocido cómico y sonero peruano admitió su error luego de que la madre de sus últimas hijas revelara en el espacio de ATV un chat que lo dejaba muy mal parado al mostrarlo exigiéndole S/15.000 para volver a su hogar.

El comediante de 89 años calificó como "un momento de cólera" el reclamo de la fuerte suma de dinero que había realizado en el mensaje y que la propia Monserrat previamente había considerado como un "chantaje" hacia su persona.

Melcochita descarta venganza contra Monserrat Seminario

Todo ocurrió en la transmisión de 'Magaly TV, la firme' el 5 de marzo, edición en la que Melcochita apareció para hablar sobre la mediática separación de Monserrat Seminario, que actualmente ha derivado en una denuncia fiscal por parte del cómico por presunta violencia. Al abordar la acción legal, la 'Urraca' no dudó en preguntarle al sonero si se trataba de una venganza contra su aún esposa debido al video en el que aparece besando a otro hombre.

Ante la pregunta, Pablo Villanueva descartó con firmeza esa situación y expresó la consideración que tiene hacia Seminario más allá de toda polémica. "No es venganza. Yo respeto siempre a la mujer porque además es madre de mis hijas. Si es que ha estado o no, es su vida. Ya seguro no me amaba, pero yo respeto a la señora", declaró.

"Fue un momento de cólera": Melcochita sobre chat expuesto por Monserrat

En esa línea, Medina recordó a Melcochita un chat expuesto por Monserrat Seminario, en el que él criticaba al hombre con quien supuestamente su esposa lo engañó. La 'Urraca' le señaló que se mostraba 'picón', a lo que el comediante respondió que atravesaba un mal momento al cuestionarse en qué había fallado para que la madre de sus hijas lo dejara.

La periodista mencionó entonces que fue Pablo Villanueva quien se fue de casa, mas no Monserrat, y el abogado del humorista aclaró que lo hizo por motivos de trabajo. En ese instante, Magaly sacó a relucir la fuerte amenaza de Melcochita hacia su esposa: la exigencia de un pago de S/15.000 para volver al hogar. "¿O sea, todo se trató de dinero aquí", agregó Medina.

No obstante, Villanueva insistió en que sus palabras fueron producto de la mala situación que atravesaba. "¿No te estoy diciendo que en ese momento erré? Fue un momento de cólera. ¿O no lo dije? ¿Para qué yo quiero que me dé S/15.000?", aseguró.