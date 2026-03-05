Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"
El cómico Melcochita reapareció desde Estados Unidos en una entrevista con Magaly Medina, donde respondió a las acusaciones que hizo su aún esposa, Monserrat Seminario, en el programa.
- Monserrat Seminario revela que se llevará a sus hijas a España tras divorcio con Melcochita: "Quiero que me firme el permiso"
- Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”
Pablo Villanueva 'Melcochita' reapareció desde Estados Unidos para responder a las recientes declaraciones que su aún esposa, Monserrat Seminario, realizó en 'Magaly TV, la firme'. En una entrevista en vivo para el mismo programa conducido por Magaly Medina, el reconocido cómico y sonero peruano admitió su error luego de que la madre de sus últimas hijas revelara en el espacio de ATV un chat que lo dejaba muy mal parado al mostrarlo exigiéndole S/15.000 para volver a su hogar.
El comediante de 89 años calificó como "un momento de cólera" el reclamo de la fuerte suma de dinero que había realizado en el mensaje y que la propia Monserrat previamente había considerado como un "chantaje" hacia su persona.
PUEDES VER: Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: 'Eso es chantaje'
Melcochita descarta venganza contra Monserrat Seminario
Todo ocurrió en la transmisión de 'Magaly TV, la firme' el 5 de marzo, edición en la que Melcochita apareció para hablar sobre la mediática separación de Monserrat Seminario, que actualmente ha derivado en una denuncia fiscal por parte del cómico por presunta violencia. Al abordar la acción legal, la 'Urraca' no dudó en preguntarle al sonero si se trataba de una venganza contra su aún esposa debido al video en el que aparece besando a otro hombre.
Ante la pregunta, Pablo Villanueva descartó con firmeza esa situación y expresó la consideración que tiene hacia Seminario más allá de toda polémica. "No es venganza. Yo respeto siempre a la mujer porque además es madre de mis hijas. Si es que ha estado o no, es su vida. Ya seguro no me amaba, pero yo respeto a la señora", declaró.
PUEDES VER: Monserrat Seminario acusa a Melcochita de ser 'ludópata' y perder más de S/5.000 en casinos: 'Yo le daba a él'
"Fue un momento de cólera": Melcochita sobre chat expuesto por Monserrat
En esa línea, Medina recordó a Melcochita un chat expuesto por Monserrat Seminario, en el que él criticaba al hombre con quien supuestamente su esposa lo engañó. La 'Urraca' le señaló que se mostraba 'picón', a lo que el comediante respondió que atravesaba un mal momento al cuestionarse en qué había fallado para que la madre de sus hijas lo dejara.
La periodista mencionó entonces que fue Pablo Villanueva quien se fue de casa, mas no Monserrat, y el abogado del humorista aclaró que lo hizo por motivos de trabajo. En ese instante, Magaly sacó a relucir la fuerte amenaza de Melcochita hacia su esposa: la exigencia de un pago de S/15.000 para volver al hogar. "¿O sea, todo se trató de dinero aquí", agregó Medina.
No obstante, Villanueva insistió en que sus palabras fueron producto de la mala situación que atravesaba. "¿No te estoy diciendo que en ese momento erré? Fue un momento de cólera. ¿O no lo dije? ¿Para qué yo quiero que me dé S/15.000?", aseguró.