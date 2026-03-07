Temblor en Cajamarca: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Jaén esta tarde, según IGP
El sismo de hoy se registró a 22 kilómetros al noroeste de Jaén y se produjo a una profundidad de 29 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú.
Un sismo de magnitud 4,9 se registró a la 01:15 p. m. a 22 kilómetros al noroeste de Jaén, en la región Cajamarca. El temblor de hoy, 7 de marzo, se produjo a una profundidad de 29 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?
El epicentro del temblor de este sábado se localizó a 22 kilómetros al noroeste de Jaén en Cajamarca, con latitud -5.55 y longitud -78.93.
